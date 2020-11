Maîtriser ses dépenses et réduire les factures, sans pour autant sacrifier au confort, devient une préoccupation majeure des Français. Pour permettre aux professionnels de répondre à cette demande croissante et aux particuliers de maîtriser leurs factures d’électricité, Flash a mis au point les gestionnaires d’énergie Pilotec Confort pour le chauffage électrique. Totalement en phase avec les attentes d’un public à la recherche d’appareils fiables, simples et flexibles d’utilisation, ils procurent bien-être et qualité de vie au quotidien.

Les dépenses d’énergie représentent une part importante du budget quotidien des ménages et le chauffage environ la moitié. Ainsi, en 2002, 76% des travaux réalisés chez les particuliers ont été effectués pour améliorer le confort et réduire la facture énergétique quand 12 % des ménages ont réalisé en moyenne 2.643 euros de travaux d’économies d’énergie .

Ergonomiques, faciles à installer et à programmer (de façon traditionnelle ou via un ordinateur), les différentes versions du Pilotec Confort de Flash sont parfaitement adaptées au marché de l’habitat neuf. Associé au nouveau thermostat d’ambiance semi-encastré Thermostar SE de Flash, le Pilotec Confort permet également et tout aussi efficacement de gérer les installations de chauffage électrique par plancher ou plafond rayonnant électrique en maintenant la température ambiante au 1/10ème de degré près. A noter que ce type de chauffage est de plus en plus prisé dans l’habitat particulier.

Pilotec Confort pour une gestion globale du chauffage électrique

La famille des gestionnaires d’énergie Flash s’agrandit avec les nouvelles références Pilotec Confort prenant en charge la gestion globale du chauffage et des chauffe-eau électriques. Appareils fiables et simples d’utilisation, permettant de maîtriser la consommation électrique, les gestionnaires Pilotec Confort peuvent administrer une zone (Pilotec Confort 10), deux zones (Pilotec Confort 20) ou 3 zones de chauffage (Pilotec Confort 30U), selon la l’importance de l’habitation et l’occupation des différentes zones de vie.

Pilotec Confort 30U

Conscient de l’importance des économies d’énergie, y compris dans les logements anciens, Flash a conçu le Pilotec Confort 30U, version universelle également adaptée au marché de la rénovation. Seul gestionnaire du marché fonctionnant en association avec des compteurs électroniques comme avec les anciens compteurs électromécaniques, Pilotec Confort 30U permet de gérer 3 zones de chauffage avec sorties fil pilote 6 ordres et un délestage sur 6 voies chauffage + 1 voie eau chaude.

Autorisant une programmation hebdomadaire des températures de chauffage, de 30 minutes en 30 minutes, jour par jour et par zone, les gestionnaires Pilotec Confort de Flash accompagnent le rythme de vie des occupants pour un confort optimisé assorti d’économies substantielles. Leur fonction délestage permet également de réduire la puissance EDF souscrite et, par conséquent, de générer une réduction pouvant atteindre 50% du coût de l’abonnement. Pour une flexibilité d’utilisation totale, au gré des envies et des impondérables, les dérogations à la programmation sont possibles à tout moment, d’une simple pression sur une touche du boîtier d’ambiance (une touche par zone de chauffage).

Les nouveaux gestionnaires Pilotec Confort bénéficient du label Promotelec qui garantit au client un haut niveau de qualité des installations de chauffage électrique (conformément à la Réglementation Thermique en vigueur) et facilitent la mission du professionnel en lui proposant des solutions globales performantes. A noter que les économies d’énergie induites par cette dernière génération d’appareils ont également un impact environnemental positif s’inscrivant totalement dans le sens des accords internationaux sur la réduction de la consommation d’énergie mondiale .

Au plus près des besoins des utilisateurs… la flexibilité est au rendez-vous

Prêts à l’emploi, déjà programmés mais personnalisables, les nouveaux gestionnaires d’énergie de Flash disposent de 3 programmes pré-enregistrés et d’1 programme libre. Chauffage à minima la nuit ou pendant les horaires de travail, température confort et ambiance chaleureuse le week-end ou le matin au réveil, chacun peut décider de l’atmosphère de son logement… à son goût et à son heure.

Cette flexibilité, synonyme de meilleure qualité de vie, se double d’une simplicité d’utilisation sans pareil. Fonctionnels, faciles à comprendre, les Pilotec Confort commandent les variations de températures choisies et assurent le changement de l’heure été/hiver de façon automatique.

Esthétique et ergonomie : les belles économies

A l’ergonomie particulièrement soignée, les Pilotec Confort de Flash apportent un confort optimal de lecture et d’utilisation grâce à un grand écran rétro-éclairé qui affiche non seulement les températures intérieures et extérieures (avec une sonde* associée), mais également les détails de la consommation d’énergie par postes (chauffage, gros électroménager et ballon d’eau chaude).

Source d’informations permanente (heure, jours, dérogations, consignes et programmes en cours…), ces gestionnaires d’énergie, associés à l’Ecotec Confort de Flash peuvent également annoncer de façon dynamique la consommation d’énergie en € par jour, une exclusivité Flash : cet affichage permet de suivre au quotidien les évolutions de la consommation du chauffage en fonction des variations de température extérieure et d’évaluer aussitôt le gain d’une modification de la programmation ou du niveau de température.

Le design épuré des nouveaux gestionnaires d’énergie Flash, dont le boîtier ne présente qu’une légère saillie de 17 mm d’épaisseur, est en totale adéquation avec les thermostats semi-encastrés Thermostar SE spécialement étudiés pour les applications plancher et plafond rayonnants électriques. Petit plus… leur boîtier d’ambiance escamotable qui simplifie les travaux de tapisserie ou de peinture.

Thermostar SE

Thermostat d’ambiance électronique semi-encastré pour plancher ou plafond rayonnant électrique, le nouveau Thermostar SE de Flash, associé aux gestionnaires d’énergie Pilotec Confort, permet de maintenir une température ambiante au dixième de degré près, grâce à une régulation particulièrement performante. Il est proposé en trois versions, 40 SE (1 zone de régulation - pouvoir de coupure 2300 W), 51 SE et 52 SE (1 ou 2 zones de régulation – versions 100% silencieuse - pouvoir de coupure 3600 W pour chaque zone). A noter que, pour les applications « chambre à coucher », le sommeil sera préservé en supprimant la fonction affichage par led sur les versions 100% silencieuse.

Simplicité et économie au bout de la clé

Faciles à installer, les Pilotec Confort se composent d’un kit comprenant un boîtier modulaire et un boîtier d’ambiance centralisé compact (à monter dans une boîte d’encastrement standard).

La programmation des gestionnaires Pilotec Confort est réalisable de façon classique à partir du clavier, ou à l’aide d’une clé grâce au logiciel Logiflash, extrêmement convivial et simple d’utilisation. Véritable démonstration du savoir-faire des professionnels installateurs, celui-ci permet de préparer la programmation du chauffage en consultation avec le client. Une fois celle-ci terminée, il ne reste plus qu’à lui remettre la clé contenant le programme et son dossier personnalisé. Selon l’évolution des besoins et des habitudes de vie, la programmation de la clé peut être modifiée à tout moment par l’installateur, chez lui en toute tranquillité, ce qui évite les pertes de temps sur les chantiers et procure un plus grand confort d’utilisation. Le logiciel permet également de sauvegarder et de recopier des programmes en un temps record.