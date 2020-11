Ce n’est plus baignoire, c’est une véritable installation à produire des émotions. La baignoire Biosphére de Grandform offre tous les atouts de la balnéothérapie aux salles de bains particulières.

Aldous Huxley ne l’aurait volontiers adoptée dans l’un de ses meilleurs romans de science fiction. La baignoire Biosphère de Grandform fait en effet entrer la salle de bain dans un univers futuriste. Mais ce qu’elle propose, n’a rien d’imaginaire. Elle constitue en fait la synthèse à domicile du meilleur de la balnéothérapie. Bien que dotée d’une esthétique un peu rigide, elle possède tous les éléments nécessaires à l’éveil des sens et à une relaxation de très haut niveau. Sa fonction hydrothérapique offre par exemple quatre massages différents, drainant, aérobic, localisés ou encore tonique. Autant de choix pour lesquels les injecteurs dosent et répartissent les pulsions de l’eau sur les parties du corps concernées. Des lombaires à la plante des pieds, toutes les zones du corps sont entraînées vers une sensation de légèreté et de détente revitalisante. L’hydromassage est réalisé au choix sur un système eau (pool) ou air (air). A cela s’ajoute un accès à l’aromathérapie. Deux diffuseurs intégrés et commandés à partir d’un petit boîtier satellite permettent en effet l’intégration des huiles essentielles. Celles-ci ont pour objet d’offrir instantanément à la peau leurs effets revivifiants et relaxants. La fonction Cromosoud associe pour sa part lumière et musique. Suivant les thèmes musicaux choisis, trois types de lumières sont émises de l’arche satellite qui se déplie à volonté au dessus de la baignoire. Bleu et verte pour la relaxation, jaune rouge et vert pour un environnement tonique et rouge et jaune pour une atmosphère dynamisante. A cela s’ajoute un récepteur radio FM ou une prise spéciale qui permet de relier au deux haut-parleurs placés dans le satellite de Biosphère un lecteur CD ou autre. La baignoire Biosphère de Grandform est conçue pour procurer à son utilisateur le bien être le plus absolu. Elle propose le réveil des sensations oubliées et la disparition de la fatigue. Certain diront qu’un tel équipement n’est certes pas la panacée universelle contre le stress et les soucis. Mais néanmoins, même si cela ne dure que le temps d’un bain, l’instant de paix de détente et de sérénité qu’elle offre, vaut sans doute quelques sacrifices.