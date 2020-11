La rentrée 2003 se traduit chez Bosch par un florilège de nouveaux outils électroportatif. Une nouvelle gamme qui cumule à la fois puissance et innovation

On ne présente plus la marque Bosch, spécialiste de l’outillage portatif, pro et grand public. Il faut bien avouer que depuis des années, cet outillage a fait des bonds qualitatifs importants qui rendent son utilisation de plus en plus confortable. La grande révolution depuis quelques années reste la suppression du fameux fil qui reliait jusqu’alors votre perceuse et autre raboteuse à la prise électrique. Si les débuts du « sans fil » ont été laborieux, la puissance est aujourd’hui devenue la carte maîtresse des constructeurs de matériel sans fil. À l’image, des ordinateurs, dont les mémoires ne cessent de croître, la puissance de ces outils les hisse désormais non plus au rang d’accessoire pour bricoleur, mais quasiment au niveau des produits pour professionnels. C’est ainsi qu’en cette fin d’année 2003, Bosch propose au grand public une nouvelle gamme d’outils sans fil qui méritent de retenir l’attention. En effet, ces engins sont désormais munis d’une batterie qui s’insère dans l’exact profil de l’outil et dont le seul effet est de les rendre un peu plus pesant mais certainement pas plus difficiles d’emploi. Pour ces batteries, Bosch propose deux systèmes : Compact power 14,4 volts et Max power 24 volts. Deux systèmes qui garantissent un niveau de performance équivalent à celui des outils fonctionnant directement sur le secteur. Dans sa gamme 14 volts, Bosch propose : la perceuse/visseuse, la perceuse/visseuse à percussion, la scie sauteuse, la raboteuse et la meuleuse. En 24 volts : la perceuse/visseuse, avec ou sans percussion, le perforateur plus un assortiment de quatre scies (circulaire, sauteuse, sabre et scie à onglet). Vous n’aurez plus d’excuses sur la qualité du matériel quand la simple perceuse est capable de vous faire d’affilé et sans aucune faiblesse 170 trous dans du coffrage en béton de 20 mm d’épaisseur.

Matériel sans fil Bosch, chez négociants revendeurs et les grandes surfaces de bricolage.

