Bien qu’elle soit l’outil universel des maçons, la brouette n’a pas beaucoup évolué depuis plusieurs siècles. Haemmerlin lui apporte enfin le confort et la maniabilité

Premier fabricant européen de brouettes, Haermmelin apporte aujourd’hui un réel plus à un outil qui semblait figé dans le temps : la brouette. Avec sa nouvelle gamme Optimax Confort, le fabricant propose une véritable innovation en matière de confort. Mais qu’est-ce que le confort en matière de brouette ? C’est une brouette qui protège le dos et améliore de port de la charge tout en conservant la robustesse requise à son usage. Et les nouvelles brouettes Optimax Confort répondent à tous ces critères… Dotées d’un amortisseur composé d’un support de roue qui pivote autour d’un axe fixé sur le châssis et d’un amortisseur à Silent-Boc, elles absorbent parfaitement les chocs et les vibrations transmises dans le dos et les bras. Leur robustesse est assurée par un brancard dont le tube, d’un diamètre de 32 mm, renforce la caisse d’un seul tenant. La robustesse est encore renforcée par des traverses en U qui stabilisent l’avant et l’arrière de la brouette. Enfin, une traverse tubulaire consolide également le piétement. Côté sécurité, une soudure robotisé ferme l’ensemble de la structure. La capacité des brouettes Optimax Confort reste remarquable avec un volume de 90 litres et une caisse à fond carré pour faciliter le transport des objets géométriques. Les brouettes Optimax Confort d’Haermelin sont à essayer et à adopter d’urgence chez tous les distributeurs.

Redacteur