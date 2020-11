Dans la série : on profite de l’été pour tout refaire dans la maison, les volets sont à l’honneur ! A poser soi-même ou pour une mise en œuvre par un professionnel, KAZED, leader historique au savoir-faire reconnu dans le domaine des portes de rangements, propose une nouvelle série de volets battants en aluminium thermolaqué.

Dotés d'une double fonction, les volets doivent à la fois constituer un système de fermeture performant et offrir une finition décorative à l'habitation. Alliant résistance, durabilité, déclinaisons coloristiques multiples et simplicité d'entretien, l'aluminium, déjà fort apprécié en menuiseries extérieures, confirme sa pertinence en volets de maisons individuelles.

KAZED propose aujourd'hui une offre complète et sur-mesure de volets, au travers de deux gammes distribuées dans deux circuits distincts : KALUZED, à poser soi-même, est disponible dans les grandes surfaces de bricolage, tandis que KAZALU est à mettre en œuvre par un professionnel, qui se fournira dans le réseau des négoces en matériaux.

Les volets KALUZED et KAZALU portent la signature KAZED, gage d'une qualité irréprochable conforme aux normes Qualicoat et de la fiabilité d'une grande marque.

L'aluminium, une résistance à toutes épreuves pour des volets conçus pour durer…

D'un excellent comportement dans le temps, notamment face aux multiples agressions climatiques (pluie, neige, vent, sel, gel, soleil…), à la corrosion et aux variations de températures, les volets " nouvelle génération " KALUZED et KAZALU de KAZED sont constitués d'un cadre en aluminium et de lames extrudées. KALUZED et KAZALU affichent un poids moyen de 8 à 12 kg/m2 selon les modèles. Ils sont livrés avec tous les accessoires nécessaires à la pose (espagnolette, butées, rivets, etc…).

Extrêmement robustes, les nouvelles gammes de volets battants en aluminium signées KAZED bénéficient d'une forte résistance aux chocs et aux U.V., grâce à un procédé de thermolaquage de haute qualité, certifié par le label européen Qualicoat.

Les volets battants en aluminium KAZED se révèlent les meilleurs alliés de la sécurité de la maison. Atout supplémentaire, KALUZED et KAZALU sont dotés d'espagnolettes anti-crochetage en aluminium.

Côté entretien, les volets battants en aluminum thermolaqué de KAZED libèrent totalement des corvées de ponçage, de peinture ou d'anti-rouille… dotés d'un traitement anti-corrosion, KALUZED et KAZALU se contentent d'un simple nettoyage à l'eau.

Enfin, ultime préoccupation environnementale, KALUZED et KAZALU s'inscrivent dans une démarche de développement durable, puisque l'aluminium présente l'avantage de pouvoir être recyclé plusieurs fois sans détérioration.

KALUZED et KAZALU, les volets battants qui personnalisent en beauté les façades…

Fabriqués sur-mesures (de 50 à 250 cm de hauteur et de 40 à 80 cm en largeur) et déclinés en une dizaine de variantes, les volets aluminium KAZED offrent de nombreuses alternatives décoratives qui sont autant de possibilités de personnalisation de l'habitat : Persienné, Persienné orientable, Semi persienné haut ou bas, Classique, Classique 2 barres, Classique Z, Persienné cintré, Panneau 1 ou 2 traverses. Pour respecter les architectures régionales, KAZED a conçu diverses options, tels les modèles cintrés ou Z bicolore.

Autre atout décoratif de l'aluminium : son potentiel coloristique quasi infini. KAZED décline KALUZED selon 8 couleurs satinées standards et KAZALU selon 7 couleurs mates standards ; 186 nuances RAL, aux aspects mats ou satinés (30 à 90 % de brillance selon les teintes), sont par ailleurs disponibles en option dans le catalogue KAZED, avec la possibilité de marier 2 couleurs.

Le choix de la pose…

A poser soi-même (KALUZED) ou à faire installer par un professionnel (KAZALU), les volets aluminium de KAZED proposent une mise en œuvre simple et rapide, semblable à celle des volets battants traditionnels.

Livrés avec une notice de montage détaillée et tous les accessoires indispensables à la pose (dardenne, espagnolette anti-crochetage, arrêt composite automatique…), les volets KALUZED et KAZALU sont conçus dans le respect des normes de qualité.

En construction neuve, KAZED fournit les cadres de pose en option pour une installation simplifiée. Rappelons que 95 % des rénovations se font sans changer les gonds.

Les volets battants en aluminium thermolaqué KALUZED de KAZED sont en vente dans les grandes surfaces de bricolage (exemple : 450 € TTC la paire, modèle persienné, en dimensions haut. 80 cm x larg. 40 cm, avec tous les accessoires), les volets KAZALU étant disponibles dans le réseau des négoces en matériaux.