Cachez vos fils… La gamme de moulures électriques Athéa de Tehalit permet la réalisation d’installations électriques sur mesure, en toute sécurité et avec le souci de l’harmonie esthétique.

On estime à 9 millions les logements en France qui ne répondent plus aux normes de sécurité électrique. Ces logements souvent construits depuis plus de 20 ans, n’ont en effet jamais été l’objet de mise en conformité. Pour ce genre de travaux de rénovation la marque Tehalit propose Athéa, une gamme de moulures qui permettent également l’extension des installations électriques dans les logements individuels ou collectifs. Ces moulures offrent une solution à la fois très esthétique et hautement sécuritaire tout en autorisant la réalisation d’installations sur mesure, configurables à l’infini. Elles permettent aussi, chose rare, aux différentes tensions d’être intégrées à la moulure sans risque d’interférence.Cette alternative judicieuse au «tout encastré», qui réclame des saignées dégradantes et coûteuses permet de répondre précisément aux besoins de l’utilisateur, qu’il s’agisse de réaménager les pièces d’une maison, d’alimenter de nouveaux appareils ou par exemple d’installer un système informatique. Les moulures Athéa sont caractérisées par des couvercles et des supports d’appareillage aux contours arrondis, et des pièces de formes élégantes en prolongement des couvercles. Elles sont disponibles en deux teintes, blanc Paloma et marron, et sont proposées en 14 dimensions différentes, allant du 6x30 mm à 20 x 75 mm. Leur mise en oeuvre offre l’assurance d’une installation adaptée aux contraintes techniques et esthétiques particulières des différentes pièces de la maison.Les moulures Athéa sont de surcroît dotées d’une cloison guide-clous qui maintient le clou par pincement durant la pose tandis que des agrafes intégrées au profilé retiennent les câbles. Ces profilés ont en outre la particularité d’être coulissants, et peuvent donc être placés dans les angles ou à des endroits où la densité de câblage est plus importante. Les pièces de forme recouvrant les moulures Athéa permettent même les découpes plus approximatives, donc plus rapides, des couvercles. Les angles à géométrie variable (de 83° à 140°) offrent pour leur part la possibilité d’adapter le système à n’importe quelle configuration, même sans angles droits ! En résumé, tant par leurs qualités esthétiques que techniques les moulures Athéa de Thealit devraient donc répondre à toutes les contraintes des chantiers difficiles et souvent délicats de rénovation et d’agrandissement.

