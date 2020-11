Carreler un sol à l’aide d’une matière noble aux coloris tendances, tout en laissant à la créativité son champ d’expression, n’est plus un rêve inaccessible. Céramiques de France signe avec la série Loft l’avènement d’une nouvelle élégance dans le monde du carrelage.

S'il est un élément de l'aménagement intérieur qui, plus que tout autre, révèle dès le premier contact la culture et le bon goût de l'hôte qui vous reçoit, c'est bien la nature et l'esthétique des sols. Un domaine où les carrelages, par la noblesse de leurs matières et l'immensité du choix de leurs tons, donnent d'emblée la mesure des soins apportés à la décoration d'une demeure. Céramiques de France l'a bien compris. Sa gamme Carofrance, et en particulier sa nouvelle série Loft, ouvrent des perspectives esthétiques remarquables tout en laissant une large place à la personnalisation des sols.

La série Loft est composée de carreaux en grès Cérame pleine masse 30 x 30 cm (épaisseur 8,2 mm) et 40 x 40 cm (épaisseur 9,5 mm). Deux formats idéaux qui conviennent à tout type d'intérieur. D'un graphisme léger au veinage fin, le carrelage Loft évoque l'aspect nuageux et brut du ciment. Une sobriété qui s'inscrit avec justesse et naturel dans les grands espaces, où les volumes sont mis en exergue par les perspectives. Les tons noir, moka ou beige de cette série l'ancre résolument dans les tendances actuelles. Une palette dont la sobriété est judicieusement complétée par les valeurs sures que sont le gris et le blanc. Avec ces tons calmes et doux, les amoureux des sols contrastés et des effets visuels pourront , sans commettre d'impairs, mettre aussi bien en valeur les intérieurs aux meubles d'époque que les aménagements contemporains.

Mais ces lignes épurées aux tons si sensuels laissent aussi la place à la créativité. Pour accompagner les carreaux Loft et varier le calepinage, par exemple par la réalisation d'un tapis carrelé, il existe une frise, assortie aux 5 coloris, composée de morceaux de carreaux et enrichie de fragments métalliques. Chaque coloris est disponible en plinthe de 8 x 40 cm et en en marche de 40 x 40 cm. Pour tous ceux qui aiment coordonner sols et murs, Carofrance a également réalisé une série de faïences, nommée Surf, dont les couleurs et la décoration reprennent celles de la série Loft. Fabriquée à partir d'une sérigraphie sur masse cérame colorée cette série offre une forte résistance (U4). Celle-ci permet sa mise en œuvre pour les lieux de grand passage comme les halls d'accueil recevant du public ou les allées de circulation de sites très fréquentés. Quand la beauté, l'élégance et le bon goût rencontrent la robustesse, pourquoi s'en priver ?

Série Loft de Carofrance par Céramiques de France S.A, à Lyon