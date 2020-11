Carrier, le leader européen des systèmes de conditionnement thermique présente sa collection printemps/été 2004 de systèmes de climatisation résidentielle. De la réfrigération dans les transport au résidentiel l’expérience de Carrier se traduit par des produits remarquables.

Le savoir-faire de carrier en matière de froid et de climatisation donne naissance à des gammes de produits qui vont de l’automobile au résidentiel avec une égale performance. Aujourd’hui sa meilleure expression se présente dans sa nouvelle gamme de climatisation résidentielle et petit tertiaire. Elle couvre tous les besoins et les envies, avec une attention toute particulière apportée au confort, à l’économie d’énergie et à la qualité de l’air. Du plus petit et design des climatiseurs mobiles jusqu’aux systèmes pour bureaux et magasins, Carrier dans tous les cas offre des solutions qui conjuguent fiabilité, encombrement réduit et souplesse d’adaptation.



Ainsi, dés l’entrée de gamme de ses nouveaux climatiseurs muraux on trouve des appareils, à l’image de l’ « Inventer XPower Sensation », qui produisent des ions négatifs. Ils combattent naturellement la charge des ions positifs, la cause principale des états de fatigue et épuisement, migraines, insomnies et stress. L’aire est d’abord microfiltré, ensuite ionisé avant d’être relâché par le ventilateur anti-bactérien. Tous les climatiseurs Xpower peuvent atteindre la température souhaitée en deux fois moins de temps qu’un climatiseur classique, tout en offrant des économies d’énergie de l’ordre de 30% par rapport à un climatiseur traditionnel. Dans le cas du climatiseur mural « Everyday Multisplit Inverter », l’économie d’énergie atteint les 40 %. La fonction « twin swing » de ce modèle assure une répartition optimale de l’air. En été l’air froid est dirigé horizontalement, tandis qu’en mode chauffage les mouvements du volet dirigent l’air chaud vers le bas de la pièce. En outre, ce modèle fonctionne au R410a, un fluide frigorigène non nocif pour la couche d’ozone.



Mais Carrier est allé encore plus loin dans la conception du «climatiseur parfait». Avec le mural Allegro, il propose carrément un produit tout-en un, qui non seulement assure chaleur en hiver et fraîcheur en été, mais dispose en plus de foncions indépendantes de ventilation et de déshumidification. Cette étonnante flexibilité se retrouve aussi dans la gamme « business » et micro tertiaire, ainsi que les différentes innovations techniques. Au final, la collection printemps-été 2004 de Carrier est une belle réussite, que les particuliers comme les maîtres d’oeuvre sauront apprécier.



Gamme de climatiseurs tertiaires et domestiques printemps/été de Carrier

