Quelles sont les principales qualités d’une colle pour carrelage attendues du grand public ? Etre pratique et facile d’utilisation… garantir une parfaite adéquation avec tous les matériaux, y compris les plus grands formats actuellement dans l’air du temps… s’adapter parfaitement à la surface à carreler… et si possible permettre une réutilisation rapide des locaux et espaces concernés… sans oublier, bien sûr, un résultat parfait.

Finalement ce n’est pas si compliqué ! Preuve en est, pour répondre aux attentes des carreleurs non-professionels, SB Mercier ® propose 4 nouvelles colles carrelage ( prise rapide, sol – pâte-, rénovation et grands carreaux) et 3 produits pour la préparation et l’entretien des surfaces (étanchéité, enduit de rénovation et protection) … une gamme spécialisée, parfaitement adaptée à tous les travaux.

4 nouvelles colles pour tout carreler

A l’heure de poser dans la cuisine ce carrelage XXL très en vogue et longuement choisi, surviennent les questions jusqu’alors éludées… Quelle colle ? Quels instruments ? Quand la pièce sera-elle disponible ?

Pour ne pas se tromper, SB Mercier ® propose 4 nouvelles colles carrelage dont la très universelle Colle carrelage spéciale prise rapide. Totalement polyvalent, ce mortier–colle convient avec autant de succès pour les sols (même chauffants) que pour les murs, en intérieur comme en extérieur, en neuf comme en rénovation. Il autorise la pose de petits comme de grands, voire même de très grands carreaux (jusqu’à 60 cm x 60 cm) sur tous les supports et dans tous les types de locaux. Sa rapidité de séchage permet de réaliser les joints seulement 3 heures après sa mise en œuvre, ce qui assure une mise en circulation express des pièces carrelées, collage et joints pouvant même être réalisés en une journée pour les petites surfaces. A noter enfin que, séchant sans retrait, la Colle carrelage spéciale prise rapide s’adapte parfaitement aux supports soumis aux vibrations (balcons, etc.)… garantie d’un bel aspect dans le temps.

Consommation moyenne murs : de 3,5 kg/m 2 (simple encollage) à 6 kg/m 2 (double encollage)

Sols : de 4,5 kg/m 2 (simple encollage) à 6 kg/m 2 (double encollage)

Répondant à des usages plus spécifiques, SB Mercier ® propose également trois nouvelles colles :

Pour lessols, SB Mercier ® a conçu une colle mono-composante prête à l’emploi, qui répond totalement aux attentes des consommateurs, même néophytes, grâce à sa très grande simplicité et rapidité de mise en œuvre. Autorisant la pose de carreaux jusqu’au format 40 cm x 40 cm, hyper-pratique, la Colle carrelage spéciale sols intérieur/extérieur peut même être utilisée sur un ancien carrelage.

Consommation moyenne : de 2 kg/m 2 (simple encollage) à 6 kg/m 2 (double encollage)

Pour les murs intérieurs , la Colle carrelage spéciale rénovation flexible de SB Mercier ® s’utilise dans primaire. Grâce à son élasticité, elle s’avère une solution parfaitement adaptée à la pose de carreaux sur tous supports (panneaux de bois, anciens carrelages etc.) neufs ou anciens, même soumis à dilatation, sans primaire. Prête à l’emploi, très blanche et très fine, sa texture crémeuse, facile à étaler, assure un excellent mouillage du support par simple encollage, en une seule passe. A noter que l’utilisation de cette colle de faible densité permet d’obtenir des économies de consommation de l’ordre de 20 %.

Consommation moyenne : de 1,5 à 2 kg/m 2 (simple encollage)

En réponse à la problématique posée par la tendance actuelle des grands formats de dallage, SB Mercier ® propose un nouveau mortier-colle à effet fluidifiant pour grès, terre cuite, dalles de pierre calcaire ou marbre (jusqu’à 60 cm x 60 cm). Très économique de consommation, la Colle carrelage Spéciale grands carreaux SB Mercier ® s’utilise par simple encollage, y compris pour les dallages XXL, en intérieur comme en extérieur.

Consommation moyenne de 5 à 7 kg/m 2

Indispensable phase préalable de préparation des supports et entretien des surfaces… pour garantir un résultat irréprochable et durable

Parce que la pose des carreaux n’est qu’une étape pour obtenir un résultat parfait dans le temps, SB Mercier ® a mis au point deux nouvelles références pour la préparation des supports en réponse aux problèmes les plus souvent rencontrés dans l’habitat individuel : l’humidité et les supports irréguliers.

Pour les pièces humides (cuisines, salles de bains, loggias…), le Système d’étanchéité sous carrelage assure l’imperméabilisation des sols et des murs avant la pose et protège les matériaux contre les pénétrations d’eau et d’humidité rencontrées. Ne nécessitant pas de primaire, sans solvant, prêt à l’emploi, il s’applique très facilement, son conditionnement en seau ovale de 7 kg autorisant l’usage direct du rouleau. Cette nouveauté SB Mercier ® s’adapte parfaitement à de nombreux supports (béton, chape de ciment, plaque de plâtre, bois, etc.) et une bande de renfort (incluse dans le seau) permet de protéger les endroits à risques (angles, passages de tuyaux, pourtour des siphons, etc.).

Kit de 7 kg étudié pour 5 m 2 (soit la réalisation de l’étanchéité d’une douche)

Qui dit sol irrégulier dit ragréage autolissant. SB Mercier ® innove avec un Enduit de rénovation des sols fortement fibré et autonivelant (jusqu’à 30 mm d’épaisseur) qui assure, en intérieur comme en extérieur, une pose sur tous supports neufs ou anciens, y compris sur planchers en bois. A noter que la grande résistance de ce produit due à ses fibres synthétiques, lui confère un excellente comportement à la fissuration, ses caractéristiques mécaniques lui permettant d’être directement peint ou laissé tel, y compris dans les passages privatifs de type garage. Consommation moyenne : 1,5 kg de poudre/m 2/mm d’épaisseur

Pour protéger des surfaces carrelées, mais aussi la pierre naturelle et la plupart des matériaux de construction (béton, mortier etc.) SB Mercier ® propose également un liquide incolore en phase aqueuse, Protection des Murs et sols, qui permet d’éviter la prolifération des micro-organismes et retarde les phénomènes de salissure tout en protégeant les matériaux des pénétrations d’eau et de corps gras… Un concentré d’efficacité pour un résultat garanti dans le temps.

Consommation moyenne : entre 100 et 150 ml/m 2.