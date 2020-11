Mieux vaut prévenir que guérir…Avec les panneaux rayonnants réversibles «Zehnder reverse», le chauffage et le rafraîchissement ne font plus qu’un.

Zehnder, le leader européen des panneaux rayonnants à eau chaude, présente cette fois un produit « double emploi », une solution de panneaux rayonnants réversibles chauffage/rafraîchissement, censés offrir un confort optimal en toutes saisons. Ces panneaux de nouvelle génération s’adaptent à tous les types de locaux et sont particulièrement intéressants sur le plan énergétique. Ultime avantage, il peuvent être intégré aux faux plafond et devenir, comme c’est toujours le cas chez Zhender des éléments esthétiques.



Sur le plan technique, les panneaux Zehnder Reverse conjuguent le confort thermique, procuré par rayonnement, à l’ingéniosité d’un système réversible. Les panneaux peuvent tout aussi bien être raccordés à un groupe de production de froid, à une chaudière ou encore à une pompe à chaleur réversible. Ces panneaux permettent ainsi d’échelonner l’équipement d’un local sur plusieurs années : par exemple, dans un premier temps ils peuvent être reliés au réseau de chauffage existant, avant d’être reliés à un groupe de production de froid installé ultérieurement.



En hiver, le chauffage par rayonnement assure une température uniforme dans le local, tandis qu’en été les panneaux rafraîchissants permettent de retrouver le confort et la fraîcheur en douceur, de façon naturelle, sans ventilateur de soufflage, contrairement aux climatiseurs traditionnels. Ainsi, finis les courants d’air et les chocs thermiques. Les panneaux rafraîchissants fonctionnent de façon statique, essentiellement grâce au rayonnement et n’engendrent que des faibles mouvements d’air. Autre point important : ils sont totalement silencieux, puisqu’il n’y a pas de ventilateur !



D’un point de vue énergétique, ces panneaux à double usage permettent de réaliser des économies non négligeables tout en respectant l’environnement. En été, le système rafraîchissant fonctionne avec de l’eau à 15°C, contre 7°C pour les climatiseurs traditionnels. Il en résulte une économie d’énergie significative, que l’absence de ventilateur ne fait qu’augmenter. Ces économies énergétiques engendrent également une réduction tangible des rejets de gaz à effet de serre. Si à tous ces bienfaits on ajoute une esthétique irréprochable et des dimensions étudiées pour rendre très aisée l’intégration des panneaux aux faux plafonds traditionnels, on obtient un produit particulièrement intelligent.

Redacteur