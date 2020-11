Les plafonds tendus offraient déjà une esthétique originale. Désormais, ils seront aussi actifs et ils soufleront, au gré des saisons, le chaud ou le froid. Le plafond tendu du fabricant Extenzo permet en effet l'émission d'air chaud et froid diffusé par rayonnement et par convection.

Climaclick d'Extenzo est un système de plafond tendu qui assure le rayonnement et la diffusion d'air d'une unité intérieure de pompe à chaleur. Le déplacement d'air s'effectue à faible vitesse. L'émission de chaleur ou d'air frais est réalisée pour un tiers par effet de rayonnement sur la totalité de la surface du plafond. Les deux tiers restants sont diffusés par soufflage par l'intermédiaire de régulateurs placés sur le périmètre de la pièce. L'industriel propose avec son plafond un logiciel de dimensionnement qui permet d'adapter les régulateurs en fonction de la disposition de la pièce et de la vitesse d'arrivée d¹air en maintenant une température homogène de la tête au pied. En mode froid, il annonce une variation de température entre la tête et les pieds ne dépassant pas 1°C (soit entre 0,10 m et 1,70 m du sol en zone d'occupation), et, en mode chaud, une absence totale de courant d'air dans cette zone. Extenzo garantit également avec son système une diffusion réduite de poussière et une température homogène dans l’intégralité des volumes des pièces équipées. Ce plafond décoratif et actifs existe en 110 coloris et 10 finitions possibles.