Les dernières-nées des chaudières murales de Saunier Duval fournissent instantanément de l’eau chaude à température stable, même sur les plus petits débits.

La gamme de chaudières THEMA PLUS permet de disposer, dès l’ouverture du robinet, d’une eau à bonne température et ce, quel que soit le débit ou la taille du réseau domestique. Ces chaudières mixtes à gaz cumulent les avantages du tampon de stockage d’eau chaude et de la micro-accumulation. Celle-ci est intégrée à une enveloppe de chaudière instantanée de très faible encombrement (802 mm de haut, 410 mm de large et 378 mm de profondeur). Ces modèles sont dotés des derniers perfectionnements de sécurité. La partie chauffe dépourvue de veilleuse, dispose d’un système anti-refoulement de cheminée, d’une protection électrique Ipx4d et d’une sécurité flamme qui déclenche une tentative d’allumage en cas de perte de signal. Le réseau d’eau pour sa part est protégé par une détection en cas de chute de pression. Pour prévenir l’éventualité de dégâts liés au gel, la mise en route est automatique dès que la température de départ de chauffe descend au dessous de 6 degrés. Trois modèles sont proposés dans la gamme, dans des puissances allant de 8,7 à 23 kW en version cheminée, ventouse ou VMC. SAUNIER DUVAL www.saunierduval.fr et tel : 01.49.74.11.11

