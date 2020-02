En restauration comme en neuf, les chevêtres de cheminée cristallisent les difficultés. Le chevêtre métallique réglable des Ateliers de la Nive offre enfin une solution simple et rapide

Il est un point de construction qui pose, en restauration comme en neuf, toujours des problèmes délicats, c’est le chevêtre de cheminée. En effet, non seulement le passage du conduit entre le toit et le plafond demande, compte tenu des contraintes de sécurité, un soin particulier, mais cette zone, toujours singulière, exige une installation complexe, presque toujours sur mesure. Grand spécialiste des conduits de fumée, La Nive a mis au point un système particulièrement astucieux permettant de régler la hauteur du chevêtre afin qu’il s’adapte parfaitement au passage du conduit de fumée et ce, quelle que soit la place entre la charpente et le plafond. Ce chevêtre, constitué d’un assemblage de plaques en L formant un caisson, est doté d’une graduation de lumières permettant une fixation sous charpente dans une distance allant de 12 à 48.5 cm. Ce cadre léger et rapide de mise en œuvre supprime toute nécessité de couler un coffrage de béton. Il suffit de le situer à la bonne hauteur et de le fixer, sans recours à un outillage particulier. Réalisé en acier, ce chevêtre résistera sans problème aux montées en température du conduit. Associé aux conduits polycombustibles du même constructeur, ce chevêtre forme un kit complet chevêtre/conduit qui peut se positionner instantanément jusqu’à 2 cm seulement d’une pièce de charpente. Avec ou sans les conduits polycombustibles de la Nive, cet ensemble offre un gain de temps, de sécurité et d’énergie que les professionnels apprécieront largement.



Chevêtre Métallique Réglable des Ateliers de la Nive. Chez tous les distributeurs des produits et matériaux des Ateliers de la Nive, ou 05.57.95.00.95 et lanive.siège@wanadoo.fr

