Avec la nouvelle scie sauteuse de Bosch, les menuisiers disposent d'un outil performant, permettant de réaliser des coupes précises, sur simple pression d'un bouton, grâce au nouveau système "Precision Control". Que ce soit pour scier des lames de parquet de haute qualité, effectuer des découpes pour l'encadrement de portes, de fenêtres, d'éléments de façade, installer un escalier,... la nouvelle scie sauteuse GST 135 CE de Bosch est l'outil idéal.

En effet, grâce au nouveau système "Precision Control", elle permet aux menuisiers de réaliser des angles de coupe parfaits et des travaux de précision, et leur garantit un travail sans effort sur le bois comme sur le métal et les matériaux en plastique.Dotée d'une poignée ergonomique soft-grip, la GST 135 CE assure à l'utilisateur une excellente préhension et un guidage parfait. Ainsi, toutes ses qualités en font un appareil parfaitement adapté aux réalisations des menuisiers.

Des résultats parfaits grâce au "precision control"

Le système "Precision Control" dont est dotée la GST 135 CE permet de réaliser un travail de précision avec des angles de coupe parfaits. Ces résultats sont obtenus grâce au nouveau guidage à "trois-points", actionné par simple pression sur un bouton. Deux bras de guidage, en carbure de tungstène, s'adaptent à l'épaisseur de la lame de scie et réduisent le jeu latéral. Le galet d'appui situé à l'arrière de la lame la maintient bien alignée. Grâce à ce triple maintien, le professionnel réalisera des travaux de coupe d'une qualité parfaite.

Un confort optimal avec le système SDS

Grâce au système SDS, toutes les fonctions de la scie sauteuse GST 135 CE se règlent sans outil. En effet, la lame se fixe et s'éjecte aisément, sans effort, d'une seule main. Ainsi, l'utilisateur ne se brûle plus les doigts lors du changement des lames.

De plus, la semelle de la GST 135 CE est également réglable de 0° à 45° sans clé et, si nécessaire, elle peut être décalée vers l'arrière pour accéder aux endroits difficiles.

Un fonctionnement facile

L'équilibrage des masses à l'intérieur du système d'engrenage atténue les vibrations de la GST 135 CE et facilite au maximum le sciage et les découpes. L'utilisateur obtient donc d'excellents résultats et des coupes sans effort, même lors d'opérations particulièrement délicates telles que les découpes précises ou les travaux sur des matériaux fins et fragiles.

Une gamme étendue d'accessoires pour répondre à différentes applications

Bosch a mis au point des lames de scie spéciales pour la GST 135 CE, adaptées à diverses applications. Par exemple, la lame de scie T 144DP a été spécialement développée pour couper avec précision les matériaux en bois. De plus, d'autres lames spéciales permettent de réaliser des coupes nettes et précises dans le métal, le plastique, les panneaux acryliques, la céramique, les fibres et le ciment.

La scie sauteuse GST 135 CE comprend un coffret de transport, un raccord d'aspiration des poussières, un déflecteur de copeaux, un dispositif pare-éclats, trois lames de scie et un adaptateur pour rail de guidage.

Capacité de coupe du bois, de l'aluminium, de l'acier pur (mm) : 135 / 20 / 10

Puissance nominale : 720 Watt

Poids : 2,6 kg

Coupes biaises (gauche/droite) : 0 - 45 °

Positions de mouvement pendulaire : 4

* Prix conseillé : 231,69 euro HT

* Disponible chez tous les revendeurs agréés.