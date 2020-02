Habiller ses façades d’un bel enduit ne suffit pas toujours, encore faut-il que cet enduit soit protecteur. Parmurex, le sous-enduit d'imperméabilisation de Lafarge mortiers, offre désormais aux façades la meilleure des garanties

La beauté est souvent l'apparat des plus grandes faiblesses… Si Voltaire avait été façadier, c'est sans doute en songeant aux enduits plutôt qu'aux femmes qu'il aurait eu cette pensée. En effet, les plus beaux enduits ne sont pas toujours ceux qui offrent aux façades les meilleures protections, surtout en matière d'imperméabilisation. L'ultime perversité de ces beaux mais faibles enduits vient aussi de la révélation tardive de leur déficience. En effet, c'est malheureusement bien longtemps après la pose de l'enduit que les premiers signes de la dégradation des façades se révèlent. En partant de ce constat et en vertu du principe qu'il vaut bien mieux prévenir que guérir Lafarge mortiers a créé Parmurex. Ce sous-enduit monocouche d'imperméabilisation est conçu aussi bien pour les parois verticales extérieures que les parois intérieures. Fruit de la solide expérience de Lafarge mortiers, Parmurex possède de nombreux atouts : un très bon passage en machine, un excellent débit, une imperméabilisation de la maçonnerie en une seule couche, un bon dressage et enfin une très bonne dureté de surface. Parmurex offre également la possibilité d'être recouvert d'un enduit hydraulique (y compris les monocouches lourds), d'une peinture, d'un RPE ou encore d'un carrelage, d'un parement ou d'une faiënce. Mais qui peut le plus peut le moins. Ainsi, lorsqu'il est utilisé seul, Parmurex peut devenir un très beau et très efficace revêtement de façade. Ce produit jouit d'une excellente résistance à la traction (R=5) et d'une grande élasticité (E=4). Avec sa certification CST Bat et son classement MERUC 54551 pour tout support de type A, Parmurex convient indifféremment au collectif, à l'habitation individuelle comme aux locaux tertiaires ou industriels. Grâce à son bon passage en machine, ce sous-enduit est le produit idéal de la projection, Parmurex offre cependant un excellent dressage et un lissage doux et facile. Dans tous les cas, le produit ne colle pas à l'outil et ne s'arrache pas. Enfin, sa faible capillarité lui permet également d'assurer sans risque son rôle protecteur sur les parties enterrées (CPT 2669 pour cette utilisation). Vendu en sac de 30 kg et en palette de 40 sacs (1,2 T), Parmurex est disponible chez tous les négociants en matériaux.

Pour infos: lafarge-mortiers.fr

