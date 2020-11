Chez Nicoll, le fabricant de conduit PVC, la gouttière ne veut plus jouer les laissées pour compte. Sa gamme Ovation marque enfin l’accession des gouttières au rang des produits harmonieux et innovants.

Pour Nicoll, cela ne pouvait plus durer. L’éternelle gouttière ronde et grise qui habille tous les styles sous toutes les latitudes devait enfin faire sa mutation. Avec la gamme Ovation, c’est désormais chose faite. La gouttière a changé à la fois de forme et de couleur. Avec des sections rectangulaires et des lignes pures et contemporaines, la gouttière Ovation devient un élément de mise en valeur des toitures. Un équipement qui sait aujourd’hui faire oublier sa fonction première. La simplicité et la fluidité des formes des différents éléments permettent en effet une intégration discrète et harmonieuse. En incorporant dans la matière des pigments et de l’oxyde de titane, les techniciens de Nicoll ont mis au point un produit aux nombreuses propriétés. Il résiste aux chocs thermiques, aux chocs, à la corrosion et les couleurs ont une excellente tenue aux UV. Les couleurs, car, délaissant le gris souris c’est en cinq couleurs que la gamme Ovation est proposée (blanc, sable, marron, brique et noir). Au plan fonctionnel, tous les accessoires sont à la mesure de la pièce maîtresse. Les descentes, colliers, raccords, jusqu’aux pièces de jonction et aux crochets sont en harmonie de forme et de couleur. Le système comporte en outre toute une série d’angles et de coudes permettant de suivre tous les reliefs. La mise en œuvre d’Ovation est simple et rapide, mais pour ceux qui aiment suivre une méthode juste, Nicoll accompagne son produit d’un CD Rom d’aide à la pose aux animations en 3D très spectaculaires.

Système de gouttière Ovation de Nicoll, chez tous les revendeurs des produits Nicoll et www.nicoll.fr.

