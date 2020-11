Au cœur des préoccupations nationales depuis de nombreuses années, la sauvegarde de l'environnement a donné lieu à plusieurs initiatives. Parmi celles-ci, différentes démarches aujourd'hui reconnues trouvent leurs applications dans le domaine de la construction : la démarche HQE ®, l’analyse des cycles de vie et la recherche de la performance écologique.

Dans ce contexte, les industries cimentières apportent depuis longtemps la preuve que la production du ciment est réalisée dans le respect de l’environnement avec le souci de la mise au point de produits sains. Le ciment et sa principale application -le béton- disposent ainsi de nombreux atouts privilégiant leur choix dans tout projet constructif intégrant une démarche environnementale et dédiée à l’amélioration du cadre de vie de tous.

Soucieuse d'apporter aux différents acteurs professionnels de la construction des informations précises, exhaustives et transparentes sur le ciment et ses applications majeures, l'association Cimbéton vient d'éditer le guide « Ciments et bétons, une écologie très constructive ».

Conçu avec un mode d’expression simple et décalé, largement illustré de dessins humoristiques, ce document développe sur 38 pages comment l’industrie cimentière pratique une véritable eco-industrie en préservant les ressources naturelles tout en proposant aux acteurs de la construction des solutions constructives écologiques et durables.

Trois chapitres forment l’articulation du guide : le développement durable, le matériau et l’éco-industrie :

Le premier chapitre permet de réactualiser ses connaissances sur les enjeux et les outils du développement durable (ACV, HQE…).

sur les enjeux et les outils du développement durable (ACV, HQE…). En rappelant les étapes de fabrication du ciment et du béton, le second chapitre fait re-découvrir les atouts écologiques d’un composant et d’un matériau naturels .

. Enfin, le troisième chapitre aborde toutes les réponses apportées par le ciment et le béton face aux exigences d’une politique environnementale : exploitation des énergies alternatives, préservation des ressources naturelles, traitement des déchets, protection de la santé, participation au confort et au bien-être,…

Le guide « Ciments et bétons, une écologie très constructive » est disponible sur demande auprès de Cimbéton par mail (centreinfo@cimbeton.net ) et par téléphone (01 55 23 01 00).