Acteur majeur sur le marché français de la climatisation, AIRWELL propose une gamme complète de systèmes de climatisation réversible basée sur deux technologies majeures : les climatiseurs splits system équipés de la technologie Inverter et la centrale de production d'eau glacée Aquagreen 2 Vivrélec.

Elle produit du froid l'été et du chaud l'hiver : la climatisation réversible présente de nombreux atouts. Solution performante et astucieuse, technologie fiable, la climatisation réversible est également écologique à l'usage grâce à sa grande capacité de rendement. Ainsi en mode chauffage, la climatisation réversible peut restituer jusqu'à 4KwH de chaleur pour 1KwH consommé. Par ailleurs, elle assure un mode de chauffage sain grâce à des procédés de filtration d'air de plus en plus efficaces, qui garantissent un air purifié.

Les deux technologies majeures développées par AIRWELL sont les suivantes :

- Les climatiseurs splits system équipés de la technologie Inverter : Equipés de la technologie Inverter avec compresseur à vitesse variable, ces splits system garantissent une régulation automatique de la température en fonction des besoins de chaud et de froid.

- La centrale de production d'eau glacée Aquagreen 2 Vivrélec permet d'alimenter les planchers chauffants rafraîchissants des constructions neuves. Aquagreen 2 Vivrélec d'AIRWELL est une centrale qui offre de nombreux atouts : économique et écologique, elle permet d'obtenir une température douce et constante toute l'année, de gagner de l'espace dans l'habitat et de préserver l'esthétique de la maison en éliminant tout appareil apparent.

Split mural Florida Inverter DC : Sobriété et technicité

Compacts et légers, les splits muraux Florida Inverter DC présentent une unité intérieure dotée de lignes sobres et actuelles qui s'intègrent discrètement dans tous les styles d'ambiance.

Particulièrement silencieux et équipé d'un compresseur rotatif DC Inverter (moteur à courant continu), il permet une régulation optimale de la température sans augmenter la consommation d'énergie.

Equipé de l'AQS (Air Quality System), il garantit un contrôle optimal de la qualité de l'air.

Duo DC Inverter : Actuel et fonctionnel

Discret et performant, le multisplit Duo DC Inverter se compose d'une unité extérieure, compatible avec les unités intérieures Florida DC Inverter.

En fonction de la puissance désirée, le choix portera sur trois combinaisons possibles d'unité intérieures : deux unités Florida 9, deux unités Florida 12 ou une unité Florida 12 et Florida 9.

Les unités intérieures qui offrent un haut niveau de filtration, grâce à leur filtre électrostatique actif qui purifie et régénère l'air ambiant, sont également proposées avec l'option ioniseur conçue pour rééquilibrer la teneur en ions négatifs dans l'atmosphère.

Ces deux derniers modèles disposent du label énergétique Classe A, ils assurent un rendement optimal et économique.

Enfin, ils fonctionnent en mode chauffage jusqu'à – 15°C à l'extérieur et couvrent la totalité des besoins de chauffage sans appoints complémentaires.

Cassette Colorado K Inverter AC : Confort et harmonie

Le design des cassettes Colorado K Inverter a été conçu dans un souci de parfaite harmonie avec les tendances architecturales.

Ses qualités d'intégration dans les modules de faux plafond et sa faible hauteur apportent une solution évidente à tout problème d'installation. Equipée de la technologie Inverter, la cassette Colorado K Inverter autorise la reprise d'air neuf et permet une diffusion de l'air sur 2, 3 ou 4 directions, et de climatiser une pièce contiguë.

Les cassettes Colorado K Inverter sont proposées avec une régulation et une programmation électronique PWM, une filtration haute efficacité et une télécommande RC4. Et, elle fonctionne en chaud jusqu' à –15 °C à l'extérieur.

California SX Inverter : Discrétion et performance

Conçu pour une installation en allège ou en plafonnier, le split system réversible California SX Inverter possède des lignes fluides répondant aux attentes esthétiques actuelles de l'habitat.

Assurant un très grand confort, il bénéficie d'innovations technologiques telles que :

- Le double balayage automatique permettant de répartir l'air traité de façon homogène,

- Le soufflage bi-directionnel autorisant, en cas de besoin, de climatiser deux pièces contiguës.

De plus, tous les paramètres de sécurité et de fonctionnement sont gérés par microprocesseur et garantissent un haut niveau de fiabilité et de performance : réglage de la température et du débit d'air traité, programmation, fonction "I feel", sécurité antigivre… Et, elle fonctionne en chaud jusqu'à – 15°C à l'extérieur.

La gamme eau glacée : Ecomonie et Ecologie

Destinée à l'alimentation des planchers chauffants/rafraîchissants dans l'habitat neuf, la centrale de production d'eau glaçée Aquagreen 2 Vivrélec permet d’obtenir une température douce et constante toute l'année, de gagner de l’espace dans l'habitat et de préserver l’esthétique de la maison en éliminant tout appareil apparent.

Aquagreen 2 Vivrélec assure une régulation automatique de la température pour de faibles coûts d’exploitation grâce à un rendement exceptionnel du chauffage thermodynamique qui restitue jusqu’à quatre fois plus d’énergie qu’il n’en consomme, quelle que soit la saison.

La centrale Aquagreen 2 Vivrélec d’AIRWELL limite au maximum l’utilisation de fluide frigorigène. En effet, seule l’eau est utilisée pour alimenter le plancher chauffant/rafraîchissant à l'intérieur.

En accord parfait avec le respect de l’environnement, cette technologie répond aux attentes des utilisateurs toujours plus soucieux d’évoluer dans une ambiance saine et confortable.