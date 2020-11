Nouvelle marque lancée cette année sur le marché français par le Groupe ECP, ELECTRA a pour vocation d'apporter des réponses adaptées aux attentes des installateurs non-spécialistes. Elle intervient principalement sur les marchés de l'habitat et du tertiaire, en neuf comme en rénovation.

Pour le confort d'hiver, ELECTRA a notamment développé de larges gammes de climatiseurs réversibles couvrant les besoins les plus exigeants en matière de confort et d'esthétique, notamment quatre nouveautés qui se distinguent par leurs performances techniques associées à leur réponse à des besoins spécifiques :

SPLIT MURAL COMPACT, PRATIQUE ET PERFORMANT

D'un faible encombrement et d'une grande simplicité d'utilisation, le split mural Compact est une réponse particulièrement adaptée aux besoins de confort et aux contraintes d'esthétique de l'habitat et des bureaux.

Grâce à une régulation et une programmation électronique associées à un balayage vertical de l'air, il garantit un haut niveau de confort. Equipé d'une filtration haute efficacité, il assure une grande qualité de l'air.

SPLIT ALLEGE/MURAL WMF, DESIGN ET HAUT NIVEAU DE CONFORT

Caractérisé par un design original et résolument contemporain, le split réversible WMF offre des lignes à la fois fluides et élégantes.

Ultra compact (14 cm d'épaisseur seulement) et de forme carrée (57 x 57 cm), il offre un encombrement réduit et permet de part sa technologie une installation murale (partie haute) ou en allège (partie basse).

Pour garantir un haut niveau de confort, le split réversible WMF bénéficie des dernières avancées technologiques de la marque, à savoir :

- Un soufflage multidirectionnel 4 positions (haut, bas, gauche, droite) avec la possibilité de fermer 2 volets sur 4, afin d'adapter la diffusion d'air en fonction des contraintes et besoins ;

- Un fonctionnement particulièrement silencieux ; une qualité de l'air optimisée grâce à 3 niveaux de filtration (standard, électrostatique, charbon actif) absorbant la fumée de tabac, le pollen et les poussières ;

- Une gestion des fonctions facilitée par l'électronique et une télécommande multifonctions : régulation automatique froid/chaud, 3 vitesses de ventilation fixe et automatique, fonction "I Feel", ralenti de nuit, déshumidification de l'air, programmation, écran LCD.

SPLIT PLAFONNIER/ALLEGE PXD HPI

Conçu pour une installation en allège ou en plafonnier, le split réversible PXD HPI d’ELECTRA présente des lignes actuelles. Assurant un haut niveau de confort, il bénéficie : du double balayage automatique permettant de répartir l'air traité de façon homogène, du soufflage bi-directionnel autorisant, en cas de besoin, de climatiser deux pièces contiguës.

De plus, tous les paramètres de sécurité et de fonctionnement sont gérés par microprocesseur et garantissent un haut niveau de fiabilité et de performance. Très silencieux, le split PXD HPI consomme peu d'énergie. Compact et léger, il offre, en outre, une grande facilité de pose.

CENTRALE EAU GLACEE / EAU CHAUDE MCH-E VIVRELEC, ECONOMIES D'ENERGIE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Conçue pour alimenter des planchers chauffants/rafraîchissants et des ventilo-convecteurs, la centrale MCH-E VIVRELEC d'ELECTRA permet de profiter d'un confort toutes saisons tout en réalisant des économies et en protégeant l'environnement.

La centrale MCH-E Vivrélec est un procédé bien plus économique qu'un chauffage électrique traditionnel.

Ecologique, la centrale MCH-E Vivrélec combine l'utilisation, dans la centrale, d’un fluide non destructeur de la couche d'ozone et celle, à l'intérieur des locaux, de l'eau.

La centrale MCH-E Vivrélec est prête à fonctionner, livrée avec un ballon tampon intégré et un ensemble complet d'accessoires hydrauliques, frigorifiques et électriques.