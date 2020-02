Finies les saignées dans les murs, la commande radio de Legrand assure toutes les fonctions de montée, de descente et d’arrêt avec un minimum de travaux.

Il suffit d’une simple ligne d’alimentation au moteur du store ou du volet pour permettre à la commande radio de Legrand de fonctionner. Le système est destiné à des installations , individuelles, générales ou par zones. Toutes les configurations sont en effet possibles à partir d’un seul boîtier de commande. L’équipement se compose d’un récepteur qui se place au choix dans le caisson du volet, dans les combles ou dans les faux plafonds et des interrupteurs qui dans leur boîtier recèlent un émetteur miniature. Cette commande est élégante et discrète car son épaisseur ne dépasse pas 40 mm de profondeur. L’ensemble, compatible avec tous les types de motorisation, s’installe rapidement sans difficulté. Il permet trois fonctions, la montée, la descente et l’arrêt. Commande Radio pour volet et store de LEGRAND tel : 05.55.06.87.87 et chez les distributeurs des produits Legrand

Redacteur