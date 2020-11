Participant pleinement à la mise en scène des lieux dédiés au public - et tout particulièrement des magasins -, les sols sont devenus des éléments incontournables de l’agencement des commerces. Design, colorés, structurés, ils s’inscrivent totalement dans les tendances décoratives de ce début de troisième millénaire pour créer des identités visuelles fortes et attirantes, véritables chartes graphiques au service du commerce... des grandes enseignes aux boutiques de luxe.

Ces sols doivent également répondre à des critères spécifiques, notamment en termes de performances techniques (haute résistance aux passages intensifs, poinçonnement…), de durabilité, de confort ou d’hygiène, tout en garantissant une facilité d’entretien. Une problématique résolue par Tarkett Bâtiment, spécialiste des revêtements de sol à destination des professionnels, qui propose une offre large et profonde, précisément dédiée à ce marché, avec des matériaux décoratifs satisfaisant à toutes les exigences.

Esthétique et design, le sol crée l’ambiance

La première impression ressentie en entrant dans un commerce est primordiale. Le sol donne le ton et, par sa présence, sa couleur, sa matière, contribue pleinement à l’atmosphère d’un lieu. Composante privilégiée de l’identité visuelle, il constitue l’une des bases de la réflexion des concepts d’agencement et entre dans les cahiers des charges définissant les matériaux, les matières et les couleurs des enseignes. La parfaite connaissance du marché a amené Tarkett Bâtiment à concevoir une offre étendue de revêtements de sol spécifiques au commerce. Les différents matériaux (PVC, textiles et linoléum), déclinés selon des effets très variés (minéraux, bois, métaux, structurés chinés, bouclés) offrent aux agenceurs de magasins des possibilités infinies de décoration. Il est d’ailleurs possible de mixer les revêtements pour délimiter les espaces et réussir des agencements personnalisés. Ces associations permettent alors de créer des zones de présentation, de suggérer des axes de circulation pour renforcer la signalétique des magasins.

L’offre de Tarkett Bâtiment destinée au marché du commerce apporte une réponse tout aussi optimale aux contraintes techniques des lieux.

Trafic intense, résistance au poinçonnement (présentoirs mobiles sur roulettes, comptoirs…), les revêtements de sol Tarkett Bâtiment assurent tout à la fois durabilité, confort à la marche et confort acoustique. A noter d’ailleurs que la nouvelle norme de sonorité à la marche (qui mesure l’impact du bruit dans la pièce même où le bruit est produit) est extrêmement favorable aux sols PVC. Des arguments très positifs que l’on retrouve également pour tous les textiles.

Pour une maintenance simplifiée et allégée

La maintenance est un poste capital, à prendre en compte lors de la décision d’achat, car son incidence peut s’avérer très lourde dans le cas de revêtement inadapté. Le choix rigoureux des revêtements, les traitements associés proposés par Tarkett Bâtiment intègrent cette donnée. Ils permettent d’offrir des revêtements de sol performants ne demandant qu’un entretien réduit et participant de ce fait à la réduction du poste maintenance. Ainsi les revêtements PVC bénéficient d’un traitement TopClean pour un entretien aussi facile qu’économique. Renforcée au polyuréthane, la couche d’usure ne nécessite ni cire, ni métallisation, durant toute la vie du produit… d’où un entretien simplifié et allégé.

L’environnement au cœur des préoccupations de Tarkett Bâtiment

Pour compléter ce tableau de performances où rien n’est laissé au hasard, Tarkett Bâtiment s’est doté d’une politique environnementale volontariste. En effet, l’action de Tarkett Bâtiment repose sur l’analyse du cycle de vie des revêtements de sol et de leur impact sur l’environnement, avec une stratégie globale qui vise un seul objectif : un progrès permanent !

Commerce et revêtements de sol, une nouvelle approche

Illustration parfaite de son offre produits spécifique « commerce », Tarkett Bâtiment vient de concevoir une brochure qui sera présentée à Equip’Mag… En 18 pages couleurs « Commerce et revêtements de sol, une nouvelle approche » résume l’essentiel des réponses proposées par Tarkett Bâtiment, sur le design, la communication, la haute performance technique, la durabilité, la facilité d’entretien et de maintenance.