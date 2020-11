Jeune et vieux à la fois, le contreplaqué, à la faveur d’une innovation permanente trouve aujourd’hui sa place partout, en intérieur comme à l’extérieur. L’Union des fabricants entend remettre à l'avant-scène un produit d’exception qui allie la sensualité du bois à la souplesse du PVC.

Déclinée de l’utilisation de minces feuilles de bois issues de la plus haute Antiquité, la fabrication industrielle de panneaux de feuilles croisées s'impose partout dès le XIXe siècle. Son développement réel trouve sa place lors de la première guerre mondiale avec un objectif : répondre aux besoins de légèreté de la construction aéronautique. Aujourd'hui, la richesse de la production française permet autant de possibilités que de concepts constructifs ou décoratifs. Revêtus ou non d’essences fines, les contreplaqués destinés à l’agencement intérieur se décomposent en deux familles de panneaux dotés de niveaux de résistances adaptés : pour emploi en milieu sec avec un collage intérieur (EN 636-1) et pour emploi en milieu humide avec un collage résistant à l’humidité (EN 636-2).

Les contreplaqués destinés à l’extérieur bénéficient d’un collage résistant à l’eau et aux intempéries. Les contreplaqués NF Extérieur CTB-X sont utilisés dans la construction, notamment en bardage, pour les façades des maisons, les toitures. Ils sont parfaitement adaptés pour des utilisations en exposition prolongée aux intempéries et à l’eau. Le domaine de prédilection du contreplaqué marine reste bien sûr la construction et l’aménagement nautiques. Pour les établissements recevant du public ou dans le secteur du transport (matériel ferroviaire), secteurs soumis à une réglementation spécifique, bénéficient de contreplaqués ignifugés particulièrement adaptés. Comme les panneaux destinés à des utilisations extérieures, les contreplaqués de coffrage disposent d’une marque de qualité NF. Ils sont dédiés au coffrage pendant la phase de construction des bâtiments, avec possibilité de plusieurs réutilisations.



Composés de trois ou cinq plis croisés, les contreplaqués souples cintrables autorisent des rayons de courbures inférieurs à 10 cm (12 cm pour les panneaux ignifugés M1). Ils épousent les formes les plus diverses et laissent libre cours à l’imagination des architectes d’intérieur, designers, etc. Les contreplaqués moulés sont constitués de feuilles croisées collées dans une presse dotée d’un moule et d’un contre-moule pour créer la forme recherchée, en deux dimensions (demi-lune, joue d’œil de bœuf...) ou en trois dimensions (coques de siège, formes bombées…). Déclinés dans de larges gammes d’essences et de couleurs, les contreplaqués décoratifs confèrent une touche naturelle à l‘architecture moderne et se plient aux exigences créatives des professionnels comme des particuliers.

Enfin, les contreplaqués spéciaux déclinent des propriétés spécifiques pour des utilisations précises : contreplaqué pour les panneaux publicitaires, contreplaqué au plomb servant d’écran aux rayons X dans les salles de radiologie, contreplaqué isolant acoustique pour les planchers des bus, des trains, des ascenseurs, contreplaqué pour les menuiseries extérieures (isolant thermique pour les portes d’entrée, panneaux rainurés pour les portes de garage), etc. Le secteur de l’emballage utilise des contreplaqués minces, en pin ou avec collages extérieurs. Ils permettent d’obtenir des produits techniquement performants et hautement résistants (intempéries, chocs…). Pour simplifier la sélection parmi ces familles de contreplaqué pour leurs différentes applications, des normes permettent de classer le produit selon le milieu auquel il est destiné et selon l’aspect de ses faces (deux normes de référence, selon qu’il s’agisse de feuillus ou de résineux).

Les panneaux de contreplaqué produits en France bénéficient pour la plupart du marquage NF Extérieur CTB-X (certification Afnor gérée par le Centre technique du bois et de l'ameublement). Une norme qui offre à l'utilisateur la garantie d'un produit de qualité quelque soit sa destination. Souvent oublié par les entreprises, le contreplaqué, produit si jeune et si ancien à la fois, offre des solutions novatrices pleines de souplesse et de potentiel créatif.

En savoir plus : Union des fabricants de contreplaqués (UFC)

6 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris,

tél. : 01 53 42 15 58,

e-mail : ufc@freesurf.fr