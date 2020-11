Ce n’était hier qu’un gadget de film futuriste. Le contrôleur d’accès biométrique détecteur d’empreinte sort désormais du grand écran pour devenir un accessoire de notre vie courante

Dans la famille des nouveaux cerbères Accessguard, le modèle produit par le fabricant Capflow, prend déjà sur ses concurrents une longueur d’avance. Biométrique par nature, ce lecteur optique ne se contente pas de lire et de reconnaître les empreintes. Son système de contrôle fonctionne aussi avec un clavier codé et/ou un lecteur de proximité (à carte) permettant une double ou triple reconnaissance. Couper comme dans les bons thrillers le pouce ou l’index de l’utilisateur pour entrer dans son espace réservé ne suffira donc pas…

Le système permet l’authentification d’une empreinte préenregistrée et préidentifiée par un code ou non. En fonctionnement, l’appareil effectue une recherche instantanée dans une base de donnée qui peut détenir jusqu’à 20 000 empreintes différentes. L’Accessguard peut être utilisé de manière autonome ou être relié à un réseau. Dans ce cas, sa gestion peut être réalisée à partir d’un simple PC. Le maniement de son logiciel reste, quant à lui, à la portée des habitués de l’informatique courante. Outre les options de simple, de double ou triple contrôles, son paramétrage offre de nombreuses possibilités. Il peut notamment porter sur des individus isolés ou des groupes d’individus et commander l’accès à des zones différentes suivant les ouvertures asservies et les droits d’accès programmés. Accessguard est en outre compatible avec les systèmes de gestion d’accès existants déjà sur le marché. Il prend peu de place, est alimenté en 12 V et se pose en applique à proximité immédiate des portes.

Contrôleur biométrique d’accés, Mons (Belgique) +32(0)65 32 10 00 www.capflow.com et représentants français.

Redacteur