De la lumière chez le couple de voisins hyper cool avec lesquels vous avez sympathisé la semaine dernière ... et vous voilà, débarquant à l'improviste avec champagne et zakouski... Raté ! Ils sont partis en vacances et ont simplement mis en place un système innovant d’alarme anti-intrusion Flash Serenity... A vous de vous débrouiller avec le colonel à la retraite sorti au bruit de l'alarme !!!!

Couples qui travaillent, absences à horaires réguliers du logement font désormais partie du quotidien de chacun. Au choix de plus en plus affirmé des Français pour l’habitat individuel s’ajoute une tendance croissante aux week-ends prolongés ou aux vacances lointaines… Conséquence : de plus en plus souvent inoccupées, les résidences sont exposées aux intrusions et aux cambrioleurs...

Autre phénomène de société, les Français recherchent un confort et une qualité de vie «intérieur» pour compenser le stress du monde «extérieur». Ils investissent de plus en plus fréquemment dans les systèmes d’alarme intrusion proposant en complément des fonctions «confort» mises en œuvre automatiquement…

l’ère de « l’alarme confort » est née. Pour répondre à cette demande et fort de son expérience dans le domaine de la sécurité dans le résidentiel, Flash étoffe son offre d’alarme anti-intrusion Flash Serenity avec de nouvelles applications allant dans le sens de toujours plus de bien-être et de sécurité. Adaptées aux logements neufs comme en rénovation, les alarmes Flash Serenity associaient d’ores et déjà les fonctions de commande, de détection, de traitement de l’information et de dissuasion au cœur d’une même solution. Elles permettent désormais de simuler une présence, d’asservir l’éclairage extérieur à la mise en marche de l’alarme, voire de combiner ces deux missions ou de créer des scénarii de dissuasion et d’alerte. Automatisées, ces fonctionnalités présentent également l’avantage d’être pilotables à distance grâce à une télécommande Sanfil… applications « alarme confort » synonymes de bien-être au quotidien.

Simulation de présence : l’efficacité de la prévention

Puisque la très grande majorité des effractions concernent des logements inoccupés, pour partir l’esprit tranquille – quelques heures ou plusieurs semaines- quoi de plus efficace que faire croire à une présence dans sa maison ? Nouvelle offre Flash Serenity, la simulation de présence constitue un véritable moyen de prévention pour un confort total.

Les solutions filaire/radio ou filaire modulaire Flash Serenity sont associées à un interrupteur horaire Monotron 300 CS interfacé avec la centrale d’alarme via un relais. Dès que le système d’alarme est activé, l’interrupteur se substitue aux occupants, en générant sur le mode aléatoire les commandes à distance de l’éclairage et des volets roulants. D’installation aisée, cette substitution automatique permet d’éviter tout risque d’oubli de la part des occupants.

Pour un confort maximum au quotidien, il suffit d’ajouter une télécommande Sanfil au dispositif de simulation de présence pour piloter à distance l’éclairage intérieur (lampe d’ambiance, luminaire halogène sur pied…) et des volets roulants.

Système d’alarme et éclairage extérieur : partir l’esprit tranquille

Nouvelle fonctionnalité très « confort » de Flash Serenity, l’activation du système d’alarme peut simultanément commander l’éclairage extérieur. Permettant à l’utilisateur d’être rassuré sur le bon fonctionnement de son installation lorsqu’il quitte son logement, cette confirmation lumineuse, d’une durée de trois minutes, est également gage de confort visuel puisqu’elle permet de sortir la nuit en toute sécurité.

Le principe de l’installation repose sur l’utilisation de l’émetteur filaire/radio Flash Serenity qui, associé à un récepteur Sanfil, commande le circuit d’éclairage extérieur. En activant le système d’alarme, l’usager délivre une information via la centrale (filaire/radio ou filaire/modulaire) et l’émetteur au récepteur Sanfil ; les lumières s’allument alors de façon temporaire.

Eclairage extérieur et simulation de présence

Association des deux premières solutions, la mise sous tension de l’alarme peut automatiquement activer l’éclairage extérieur et les scenarii de simulation de présence pour une sécurité et un bien-être encore accrus. D’un coût modéré, cette solution permet d’ajouter au confort psychologique procuré par la simulation de présence celui plus pratique de l’activation automatique et temporaire (3 mn) de l’éclairage extérieur.

Utilisée avec les solutions filaire/radio Flash Serenity ou filaire modulaire, un émetteur 2 canaux filaire/radio va commander un récepteur Sanfil et déclencher sur le canal 1 le circuit d’éclairage extérieur pendant quelques minutes et sur le canal 2 le circuit d’éclairage dédié à la simulation de présence.

Face à l’intrusion : la dissuasion

Pour répondre aux besoins des consommateurs à la recherche de confort et de sécurité, Flash Serenity propose des solutions de plus en plus performantes pour créer une gêne supplémentaire pour l’éventuel cambrioleur. En plus d’activer le dispositif « classique » du système d’alarme (sirène, transmission d’un message via le transmetteur téléphonique…) les nouveaux scenarii de dissuasion Flash permettent de déclencher, en cas d’intrusion, la mise en marche de l’éclairage extérieur et intérieur ou de la chaîne hi-fi, dont le volume est poussé à fond. Autant de signaux qui encouragent l’intrus à fuir et permettent de localiser plus précisément l’effraction.

Utilisé avec les solutions filaire/radio Flash Serenity ou filaire modulaire, un émetteur filaire/radio commande des récepteurs Sanfil lors de la détection d’une intrusion et provoque l’allumage du dispositif de commande de l’éclairage extérieur ainsi que le déclenchement du dispositif de dissuasion à l’intérieur de l’habitat.

Côté plaisir, l’ajout d’une télécommande Sanfil permet aux occupants de piloter à distance l’éclairage intérieur de la maison pour un meilleur confort quotidien.

Système Filaire / Radio : Une exclusivité Flash, véritable concentré de son savoir-faire

A la pointe des avancées technologiques, la solution filaire/radio allie les avantages des deux systèmes de transmission, pour une souplesse d’installation et d’utilisation inégalée. Efficace en neuf comme en rénovation, la centrale 9 zones Flash Serenity qui traite l’information peut être interfacée de la même façon avec des périphériques filaires ou radio.

Système totalement évolutif, le concept filaire/radio s’accorde avec tous les appareils de dissuasion et d’alerte à distance Flash, permettant également une certaine souplesse budgétaire.

La solution filaire modulaire de Flash économique et discrète

Gamme complète, très économique et de faible encombrement, la solution filaire modulaire de Flash s’adapte parfaitement aux constructions neuves. Encastrable dans le panneau électrique de l’installation, la centrale de traitement de l’information découpe l’habitation en quatre zones indépendantes, permettant de déclencher une surveillance totale ou partielle. Reliés entre eux par un câble spécifique, les éléments de cette gamme (détecteurs de mouvement filaire, contacts d’ouverture saillie ou encastrés, etc…) sont dépourvus d’antenne intégrée et restent très discrets. Ils permettent de déceler toute présence inopportune tandis que la touche « panique » du clavier de commande peut activer immédiatement les produits de dissuasion locale et l’alerte à distance.

Flash Serenity radio et filaire/radio en kit !

Idéal pour réaliser une installation de base évolutive, le kit réunit sous un même packaging une centrale 9 zones, une télécommande 4 fonctions, 2 détecteurs de mouvement avec leurs rotules de fixation pour le kit radio (Réf : 70 003), auxquels s’ajoute dans la version filaire radio (Réf : 70 016) une batterie rechargeable pour la centrale. L’installation peut ensuite être personnalisée grâce à l’ajout des composants des deux gammes.