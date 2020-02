Les investissements et l’innovation se bousculent chez Poujoulat, le leader des conduits de fumées. Outre la multiplication de nouveaux produits, une unité toute neuve sort de terre.

C’est presque une nouvelle voie en matière de chauffage et de récupération d’énergie. Le nouveau récupérateur d’air chaud de Poujoulat offre en effet la possibilité de redistribuer jusqu’à 500 m3 /heure d’air chaud provenant d’une cheminée à foyer fermé. Le système Poujoulat se compose d’un bloc de ventilation-extraction alimenté en air chaud à partir de la hotte de cheminée et d’un réseau de redistribution. Le moteur, très simple à installer, se positionne très facilement dans les combles. Silencieux et peu encombrant, il ne réclame que très peu d’énergie puisque que sa consommation n’excède pas celle d’une simple lampe (de 50 à 105W suivant les modèles). L’appareil, lui-même ventilé sur toute sa périphérie afin d’éliminer tout risque de condensation, diffuse, par son réseau de gaines souples et ses boîtiers de distribution, une chaleur homogène et équilibrée dans l’ensemble des pièces un. Capable d’alimenter une maison de six pièces à partir d’un seul foyer, ce récupérateur remplace aisément un système de chauffage ou constitue un appoint de très haute performance. L’air chaud s’installe discrètement et très rapidement dans les pièces, grâce aux bouches de soufflage, elles-mêmes réglables et directionnelles. Non content de multiplier les prouesses en matière d’innovation, le fabricant de St Symphorien s’apprête également à inaugurer une unité toute neuve. En effet, cette nouvelle usine de 12 500 m2, d’une capacité de plus de 8 500 palettes, est destinée à livrer en un temps record toutes les gammes des produits Poujoulat. Un investissement dans le domaine du service qui s’ajoute à celui de la mise à disposition du bureau d’étude de l’entreprise auprès des clients. Ce bureau réalise gracieusement sur simple demande toutes les études de traitement et d’installation d’évacuation de l’air et des fumées. Récupérateur d’air Poujoulat, chez tous les négociants et installateurs agréés. Tel : 0549044040 et www.poujoulat.fr

Redacteur