Les dalettes en pin maritime Daldecor de Sopréma donnent sans effort un coup de jeune et de luxe aux sols fatigués et inégaux des terrasses et des loggias

Habiller le sol de pin maritime, c’est mettre un peu de vacances sous ses pieds. En effet, ce bois résistant et chaleureux habille très souvent les sols de lieux de loisirs, aussi sa présence assimile souvent spontanément les surfaces qu’il recouvre à un espace de repos et de vacances. Les dalettes Daldécor n’échappent pas à cette règle. C’est presque magique mais, dès qu’elles sont posées les terrasses deviennent instantanément des havres de paix. Les dalettes Daldécor sont composées de plaques de 44 mm d’épaisseur. Elles se placent aussi bien en caillebotis que sur plot, ce qui leur permet d’épouser des sols inégaux et de préserver l’espace de la présence d’humidité. Le pin maritime est un bois naturellement résistant, cependant, ces dalettes bénéficient en plus d’un traitement de protection contre les attaques biologiques. La teinte naturelle du bois, parfaitement respectée, laisse apparaître les veines et les reflets originaux. De surcroît, le pin maritime se marie aisément avec tous les styles de mobilier, de décoration ou d’architecture. La pose des dalettes est d’une grande simplicité. Leur assemblage est assuré par des pointes inox qui ne rouillent pas. Ces dallages supportent une charge pouvant aller jusqu’à 250 Kg.

