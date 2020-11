Au fil des années, les dalles sèches se sont imposées aux murs, au point de devenir incontournables. Un peu oubliés jusque-là par cette révolution silencieuse, les plafonds ont désormais leurs cloisons attitrées.

Si les cloisons sèches habillent les murs avec succès depuis une vingtaine d’années, les plafonds restaient néanmoins, les parents pauvres du cloisonnement. Avec la mise au point d’Horizon 4, sa toute nouvelle plaque légère aux bords amincis, le fabricant Knauf leur offre désormais les mêmes facilités d’habillage et surtout de finition. Le grand obstacle des plaques de plâtre mises en œuvre au plafond a toujours été la difficulté d’obtenir une planéité absolue face à la lumière rasante. Avec ses 4 bords amincis (contre deux sur les plaques classiques) la plaque Horizon 4 de Knauf fait sauter cet obstacle majeur. Une innovation qui par sa structure supprime tout relèvement des fourrures, évite l’enduisage large et permet en outre une pose sans joint décalé. Des atouts qui ne créent pour autant aucun souci de mise en œuvre. La pose des plaques Knauf Horizon 4 s’effectue dans le respect du DTU 25-41 selon les recommandations du fabricant. Le montage s’opère sur un réseau d’ossatures métal ou bois (suspentes bois, suspentes pivot et suspentes à ressort F47) à entraxe de 500 mm en pose perpendiculaire. Le jointement, si délicat d’ordinaire, devient sur ces plaques une formalité. Il s’effectue simplement à l’aide d’une bande K de 5cm et d’un enduit Knauf appliqué à la spatule. Il ne reste au professionnel que le plaisir de jouir pleinement des félicitations de son client pour la réalisation d’une finition exemplaire, fruit comme il se doit - d’un talent et d’un savoir-faire si durement acquis…

Plaque Horizon 4 de Knauf à Wolfgantzen 60600 Chez tous les négociants de la marque et sur www.knauf.fr tel : 03 89 72 11 12.

Redacteur