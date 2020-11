L’été est la saison privilégiée de la famille. Celle des produits V33 ne chôme pas. C’est en effet pour elle le moment de mettre à l’œuvre ses derniers nés. Une belle gamme de petits génies qui font feux de tous bois sur les parquets.

Dans le célèbre sigle V33 il y a le V de verni, le V de vitrificateur mais aussi, pour les derniers nés de la gamme, le V de victoire. Car en effet, avec le Gel Escalier, c’est bien d’une victoire de l’innovation que l’entreprise fondée en 1957 par Claude de Grivel vient de remporter.

Une victoire sur la goutte, ennemie jurée du vitrificateur, surtout dans les surfaces verticales comme les escaliers. Ce petit génie de la chimie n’a donc pas peur du vide, il ne s’y précipite jamais. Pas de goutte est son leitmotiv, quelque soit la nature du bois, neuf ou ancien, européen ou exotique. Le gel vitrificateur acrylique de V33 est ainsi reconnu et testé non glissant «NF P90106».

Prêt à l’emploi, il est aussi ultra résistant et sa «génétique» l’a doté d’une formule anti-poinçonnement. Une génétique certes sophistiquée qui néanmoins ne l’empêche pas d’être sec au toucher en trente minutes et durci en deux heures entre les couches. Une rapidité bien utile quand, au soir du chantier, il faut incontournablement franchir l’escalier fraîchement verni afin de rejoindre les chambres à l’étage. Proposé par V33 en aspect ciré, brillant ou mat, le Gel vitrificateur Escalier existe en teinte incolore ou chêne moyen lorsqu’il est ciré.

Mais le Gel anti-goutte n’est pas le seul dernier né et petit génie de la famille V33. L’un de ses frères, le V33 Vitrificateur Passages Extrèmes se fait aussi beaucoup remarquer. C’est le sportif costaud de la famille. Avec une résistance égale à 60% de la dureté du verre il encaisse tout et, dans son genre, bat des records de protection. L’usure comme les chocs le laissent, de même que les tâches et l’eau, parfaitement indifférent.

Tout costaud qu’il soit, le vitrificateur Passages Extrêmes n’en est pas moins docile lors de sa mise en œuvre car, plaisir suprême, il est aussi auto-lissant. Son film, dur en 24 heures, laisse s’installer une finition chaleureuse qui ne souffrira pas dans le temps d’un funeste jaunissement. Comme son frère le Gel, ce surdoué du parquet est proposé par V33 en aspect ciré, brillant et mat dans des teintes identiques, incolore ou chêne moyen (ciré uniquement). Produit polyuréthane prêt à l’emploi, ses outils d’application demandent donc l’utilisation de white spirit lors de leur nettoyage.

Comme leurs nombreux ainés, les deux frères de la grande famille V33 répondent aujourd’hui présents, chez tous les négociants de la marque.