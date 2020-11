Les Carnets de l’acier présentent différentes facettes des constructions en acier et permettent de développer un thème particulier. Le carnet n°9 qui vient de paraître, est consacré aux parkings aériens métalliques largement ventilés dont les premiers exemples sur le territoire français sont tout récents, leur construction étant possible depuis peu grâce à une évolution de la législation.

Ce type de parkings en superstructure « largement ventilés » (PSSLV) a pour principale caractéristique une très bonne ventilation permettant d’évacuer facilement l’énorme quantité de fumée générée par un incendie. De plus, la présence de la lumière naturelle apporte confort et sécurité tout en réduisant la consommation d’énergie.

Cette solution s’avère plus flexible et moins contraignante à mettre en oeuvre qu’un parking en sous-sol, et elle correspond à une demande croissante en parcs ouverts liée en particulier au développement des transports en commun urbains et des centres commerciaux. Le recours à la construction mixte acier-béton pour ce type de construction se révèle particulièrement adapté.

Grâce à une préfabrication et à une mise en oeuvre calculée, le temps de construction in situ est réduit. Les fondations sont elles aussi réduites avec un système poteaux-poutres. L’acier utilisé en structure offre tous ses avantages : grande portée de 15 à 16 m, facilité de mise en oeuvre, évolutivité, recyclabilité.

En façade, il peut être associé à d’autres matériaux tel le verre, le bois, le béton et l’acier. L’expérience et des tests grandeur nature montrent qu’une structure acier non protégée associée à une dalle en béton résiste parfaitement à un incendie.

Le carnet n°9 montre aussi, à travers des exemples de réalisations dans différents pays, qu’il est possible de réaliser des ouvrages importants, esthétiques et économiques.

