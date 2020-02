Le manchon acoustique de Nicoll apporte l’air aux pièces et laisse le bruit dehors. Une solution simple pour ventiler les locaux anciens sans pollution acoustique.

Si l’adage dit que les solutions les plus simples sont toujours les meilleures, le cas du manchon acoustique de Nicoll y répond tellement que l’on se demande comment le leader des raccords PVC n’y avait pas pensé plus tôt. En effet, la traversée acoustique de Nicoll permet l’implantation d’une ventilation naturelle tous en limitant la pollution acoustique née du percement. Ce manchon se destine en particulier aux logements anciens qui n’ont pas, en leur temps, été dotés des aérations devenues désormais obligatoires. Le tube PVC de cette traversée contient en effet un absorbant isolant qui laisse passer l’air mais pas le bruit. Sans avoir les qualités des chicanes de pot d’échappement, l’absorbant de ce système apporte une diminution du bruit suffisamment importante compte tenu de l’ouverture réalisée. D’un diamètre de 125 mm, ce tube est en effet proposé en plusieurs version, 50 ou 100 cm2 de passage, pour un isolement allant de 35 à 39 dB. La traversée mesure 30 cm, ce qui peut s’avérer un peu court, aussi on espère que Nicoll mettra sur le marché des versions plus longues du produit. En attendant, les tubes peuvent le cas échéant être ajoutés les uns aux autres. Le tube est clos par une grille à ailettes à l’extérieur et par une grille standard à l’intérieur. Ces dernières sont proposées en blanc ou sable, mais peuvent être éventuellement peintes ou remplacées par des grilles courantes en alu ou acier. Cette ventilation peut donc être placée en partie basse dans une pièce jusque là non ventilée ou renforcer un volume déficitaire. Traversée acoustique de Nicoll, chez tous les distributeurs Nicoll ou www.nicoll.fr

Redacteur