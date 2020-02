Finies les attentes avec le doigt sous le filet d’eau. Le circulateur Comfort de Grundfos assure une température homogène et instantanée de l’eau chaude dès l’ouverture du robinet.

Peu volumineux et compact, le circulateur Comfort permet, grâce à son thermostat réglable entre 35 et 65°C, d’obtenir instantanément, en sortie de tous les robinets, un eau à température idéale. Le système se pose facilement sur la tuyauterie de retour au ballon. Une fois la consigne affichée, il s’arrête automatiquement dès que la température choisie est atteinte. Mais les qualités de cet appareil intelligent ne s’arrêtent pas là. Il économise en effet aussi bien l’énergie que l’eau. Sa tête, dotée d’une horloge, permet une programmation horaire quotidienne ou par périodes hebdomadaires ou mensuelles. Autre avantage, en cas d’absence prolongée, l’eau ne stagne plus dans les tuyauteries, les conditions d’hygiène sont meilleures et le calcaire ne dépose moins.. Le circulateur de Grundfos s’adapte à toutes les installations courantes, nouvelles ou anciennes quelque soit l’énergie utilisée ou le modèle de chaudière. Circulateur Comfort. Distributeurs Grundfos www.grunfos.com et Tel 04.74.82.15.15.

