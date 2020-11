Appréciés pour leurs performances de mise en œuvre et de résultat final, les produits de rebouchage en poudre rencontrent un succès grandissant auprès des professionnels du bâtiment. Beissier, créateur du premier enduit en poudre dès 1934, continue d’innover et enrichit aujourd’hui sa gamme Prestonett de deux nouvelles références d’enduits en poudre pour application manuelle.

Outre leur très grande facilité de mélange, d’application et leur parfaite blancheur, les innovations Prestonett Ri et Prestonett Re sèchent en un temps record et possèdent des qualités de ponçage optimales. Travail facilité et temps d’attente avant ponçage et recouvrement encore réduits, autant d’atouts de taille pour une préparation des fonds toujours plus compétitive…

À l’intérieur : résultat impeccable en un temps record avec l’enduit de rebouchage Prestonett Ri.

Spécialement mis au point pour le rebouchage des fissures, saignées, trous et autres imperfections localisées en intérieur (murs, cloisons, plafonds), l’enduit Prestonett Ri s’applique sur tous supports : bétons et dérivés, enduits ciment, plâtre, brique,…y compris les fonds fermés de type carreaux céramiques. Conjuguant adhérence, dureté et parfaite ponçabilité, il présente une très bonne stabilité dimensionnelle, sans risque de fissuration ni retrait, pour une utilisation particulièrement adaptée en rénovation.

La finesse de la granulométrie de Prestonett Ri garantit par ailleurs une finition soignée à la blancheur irréprochable, quelque soit son épaisseur d’application. Sec en un temps record, l’innovation Prestonett Ri limite de manière significative les délais d’attente avant ponçage et recouvrement pour des chantiers au rendement maximum. En effet, une couche de Prestonett Ri de 4 cm d’épaisseur se ponce après seulement 90 minutes de temps de séchage, et peut être revêtue de papier peint, revêtements muraux et peintures mates ou satinées, après 3 heures.

Résultats tout aussi remarquables en extérieur avec la solution professionnelle Prestonett Re.

Offrant une adhérence élevée, en neuf comme en rénovation, l’enduit de rebouchage et de réparation Prestonett Re apporte une réponse adaptée aux contraintes d’utilisation en extérieur, telle que l’agression répétée des eaux de ruissellement entre autres. Polyvalent et doté d’une adhérence conforme à la norme NF P 18 840 Classe 1, il est préconisé pour le rebouchage de trous, fissures et de toutes autres imperfections localisées sur tous types de supports tels que béton, enduit ciment, parpaings, anciennes peintures, mais aussi carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, etc. Très facilement ponçable, il se coupe et se sculpte aussi aisément, permettant, par exemple, la reconstitution des corniches de façades.

Innovation majeure signée Prestonett Re de Beissier, un séchage ultra-rapide : 2 heures avant ponçage et 3 heures avant recouvrement par tous types de peintures extérieures. Un « coup d’accélérateur » très apprécié des entrepreneurs et artisans qui aborderont ainsi plus rapidement l’étape suivante de leurs travaux.

Prestonett Ri et Prestonett Re : des produits « facilitants » pour l’intérieur comme pour l’extérieur.

À l’image des autres produits de la gamme Prestonett de Beissier, les enduits Prestonett Ri et Prestonett Re se présentent sous la forme d’une poudre blanche très fine et très blanche, facile à délayer dans l’eau et utilisable immédiatement.

Prenant appui sur un fort pouvoir mouillant et une excellente tenue à la lame, Prestonett Ri et Prestonett Re s’appliquent à la lisseuse, au couteau de peintre et couteau à enduire, selon le type de travaux à réaliser, avec un grand confort de glisse et de reprise.

Ces enduits hautes performances s’appliquent bien entendu sur des supports parfaitement secs, sains et propres, préparés conformément aux normes et DTU en vigueur. Il conviendra de décaper les anciens R.P.E. à l’extérieur et tout autre fond ayant une mauvaise tenue, et de durcir les fonds pulvérulents ou tendres avec un primaire renforçateur.

Prestonett Ri et Prestonett Re de Beissier sont en vente en conditionnements de 5 kg et 15 kg, chez les grossistes décoration, et les négoces.