Imaginez, vous êtes au bureau devant votre écran et la rentrée de l'école se fait en direct. La porte s'ouvre, vous êtes avertis en "live" par un e-mail et pouvez aller visualiser le Hall d'entrée. OK, pas de problème, vos chères têtes blondes sont déjà en train de goûter... Raté, ils sont partis ensuite directement devant la "Game Cube", sans passer par la case "devoir". Plus sérieusement, la maison de vacances qui est censée être vide de tout occupant durant la semaine, héberge une bande de "monte-en-l'air", fortement occupés à déménager les meubles de votre grand-mère...

Vous l'avez compris, SmartVisio est un service de vidéo observation, utilisable par abonnement, et qui utilise le réseau Internet pour transmettre les informations en toute confidentialité. C'est un pur service né des technologies du Web. Il comprend aussi l'ensemble du matériel dont, une caméra couleur autonome, un module télécom au choix, une télécommande mise en service, un détecteur de mouvements infrarouge. Vous pouvez faire le choix du fournisseur d'accès qui vous convient ou demander à Smartvisio cette option au moment de votre commande. En choisissant Smartvisio, vous pouvez déjà : Garder le contact avec vos proches.

Visualisez à distance votre maison, votre appartement ou votre entreprise

Conservez un historique des images prises Le 15 juin 2004, Smartvisio a lancé, à Genève, la « détection active » pour renforcer la sécurité des personnes dépendantes. Cette innovation est destinée à améliorer la sécurité des personnes âgées, malades ou handicapées. En cas d'absence de mouvement enregistré au domicile d'une personne dépendante, sur une période donnée, le système alerte automatiquement une liste de destinataires sur leur téléphone mobile, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire de la part de la personne dépendante. Qu'est-ce que la «détection active» ? C'est une alerte donnée en cas d'inactivité au domicile d'une personne âgée, ou dépendante. Contrairement aux alarmes anti-intrusion qui s'activent lors d'une détection de mouvement dans une pièce, la «détection active» de Smartvisio alertera un tiers lorsqu'au bout d'un certain temps elle cessera d'enregistrer un mouvement au domicile de la personne surveillée. La durée de l'inactivité à partir de laquelle Smartvisio déclenche une alerte est paramétrable selon l'heure du jour ou de la nuit, et selon les besoins spécifiques de chaque personne. Cette nouvelle fonction est préconisée pour renforcer la sécurité des personnes âgés, malades ou handicapées. Jusqu'à aujourd'hui, les personnes dépendantes pouvaient utiliser un système de boîtier (généralement un pendentif ou un bracelet) qu’elles déclenchaient en cas de besoin. Le système n'était pas systématiquement porté ou la personne n'était pas en mesure de déclencher l'alerte. L'alerte n'était donc pas donnée. Avec la «détection active» Smartvisio, aucune intervention n'est nécessaire pour déclencher l'alerte. Le système signale automatiquement tout écart par rapport à un comportement habituel. Il est recommandé de l'utiliser conjointement aux systèmes de boîtiers d'alertes traditionnels. Comment cela fonctionne-t'il ? Le système est installé dans une zone où une activité a normalement lieu à intervalle régulier. Par exemple, un lieu de passage (couloir,porte d'entrée...) Si aucune activité n'est détectée dans la zone pendant un intervalle de temps déterminé, une alerte est déclenchée par le système. Elle est envoyée par SMS et e-mail. Le système peut aussi prendre une photo ou une séquence vidéo de la zone concernée. En option, il peut être couplé à une ou plusieurs autres caméras qui permettront de visualiser à distance l'ensemble du domicile. La détection active fait partie du système de vidéosurveillance et vidéo observation Smartvisio. Une simple connexion à Internet et une caméra autonome suffisent. Le système est livré pré configuré prêt à être installé. Il est aussi possible de faire appel au réseau des installateurs Smartvisio pour une prestation complète.

