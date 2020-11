Avant d’être un nouveau système de profilés PVC, Zendow est avant tout une nouvelle façon de penser l’industrie, une étape charnière entre des process industriels dépassés et l’organisation industrielle de l’avenir. Ce caractère visionnaire de Deceuninck découle d’une culture industrielle fondée sur l’intégration verticale et qui depuis sa création en 1937, a toujours poursuivi l’objectif de la rationalisation des process.

Fruit de trois années de recherche et développement, Zendow incarne aujourd’hui la maturation de l’innovation. Au cœur de cette innovation, le concept de plate-forme : en envisageant une fabrication centralisée à l’échelle européenne, la plate-forme permet de rationaliser les processus et de réduire les stocks de production.

La nouvelle gamme poursuit cet objectif de simplification en inventant les premiers profilés PVC modulables : pour chaque type de profilés, chaque composant a été repensé pour en optimiser le concept et aboutir à une gamme standardisée. Symétrie et standardisation des cœurs de profilés confèrent au système Zendow une grande liberté d’associations et d’utilisations pour finalement obtenir un profilé unique.

Qualité intrinsèque de la gamme Zendow, le 70 mm est l’un des axes majeurs du nouveau choix technologique de Deceuninck. Qu’il s’agisse de compatibilité, d’universalité, de coût ou de performance, le 70 mm s’est rapidement imposé pour rendre possible le concept multi-fonctionnel Zendow. Passer du 3 au 5 chambres sans changer les paramètres de fabrication, optimiser l’inertie des renforts, améliorer la qualité de drainage, en plus d’offrir des performances thermiques et acoustiques inégalées…, seul le 70 mm permet d’associer un si grand nombre d’avantages dans le même profilé.

Au principe de production s’ajoute le principe de commercialisation du concept Zendow. Posant comme postulat que le réseau est le maillon central de l’organisation industrielle, Deceuninck conclue la maturation de ses process par la facilité de mise en œuvre de ses nouveaux profilés. Géométrie du profilé, inclinaison de 5°, ne remettent pas en cause le processus de fabrication et ne nécessitent pas une grande adaptation des outils.

Zendow, un nouveau concept qui s’ouvre sur une promesse d’avenir

En lançant un nouveau concept de profilés PVC, Deceuninck conçoit déjà les systèmes complémentaires de demain. Ainsi, Deceuninck créé aujourd’hui le Storbox troisième génération. Performances d’étanchéité optimales, isolant complémentaire, offrant facilité de pose, d’accès et d’entretien, le nouveau coffre de volet roulants Deceuninck est le complément idéal de Zendow, mais il sait aussi s’intégrer à tous types de menuiseries en neuf en rénovation, ainsi qu’à tous types de matériaux.