Fabriquant d’éléments en pierres reconstituées tels des balustres ou des corniches, l’entreprise Beaugeard de Châteaubourg (35) a glissé dans ses produits des astuces qui leur donnent une longueur d’avance

Fabriquer de très beaux produits c’est bien. Mais, si en plus ces produits sont capables d’être manipulés et mis en œuvre rapidement, facilement et sans risque, c’est encore mieux. C’est sur ce postulat que l’entreprise Beaugeard a bâti sa stratégie de vente et de production. Cette petite société bretonne est en effet passée maître dans la production d’éléments de construction en pierres reconstituées. De son atelier sortent des corniches des colonnes, des moulures, des lucarnes et des appuis qui s’intègrent dans la résidence individuelle autant que dans le collectif. Mais quand on est petit, il faut être malin ou au moins différent. C’est ainsi que les hommes de Beaugeard ont su se distinguer en créant des appuis de portes et fenêtre dont la pose est beaucoup plus facile que sur les appuis traditionnels. À l’examen, les appuis de ce fabricant ne semblent pas très différents. Ils possèdent simplement des trous de deux centimètre de diamètre sur les tranches latérales et sur leur face arrière. C’est peu, mais c’est essentiel. C’est essentiel car ces trous vont permettre l’insertion de tiges d’acier qui deviendront poignées lors de la manutention et système de réglage lors de la pose. Beaucoup diront encore que c’est tout simple et qu’il suffisait d’y penser. Effectivement, quelques trous et quelques tiges d’acier ne sont pas grand-chose. Mais à l’usage, les professionnels ne s’y trompent pas, la différence est évidente. Les accidents de manutention disparaissent au même titre que les efforts répétés de levage. Une fois les appuis posés, les réglages habituellement si longs et délicats deviennent de simples formalités n’exigeant qu’une poignée de minutes. Bref, ces quelques trous sur les appuis élaborés par l’entreprise Beaugeard engendrent à la fois la sécurité, l’économie et la rapidité. Un petit coup d’intelligence novatrice qui valait bien un sérieux coup de chapeau.

Appuis de portes et de fenêtre de l’entreprise Beaugeard à Châteaubourg (35) Tel : 0299623311 et www.beaugard.fr

