Il fallait peut-être être né en Suisse pour développer un tel souci de l’économie et de la performance. Le groupe Sika offre au marché une nouvelle génération de plastifiants bétons qui conjuguent, dès la naissance de l’ouvrage une économie substantielle et une haute résistance.

Originaire de Zurich (Suisse) ou il fut créé en 1910, le groupe Sika emploie aujourd'hui 8 000 personnes dans 64 pays. Depuis bientôt un siècle ses chercheurs ont mis au point des centaines de solutions chimiques aux problèmes d'assemblage des matières, d'insonorisation ou encore de protection et de renforcement des matériaux.

Parmi ceux-ci, le département Sika construction est passé maître dans les superplastifiants du béton. Des auxiliaires sans lesquels l'industrie de la préfabrication ne serait pas aujourd'hui tout à fait ce qu'elle est. En effet, chez Sika on sait ce que bétons autoplaçants, hautes performances et ultra hautes performances veulent dire. Les nouveaux produits superplastifiants "Sika Viscocrète 20 HE" et "Sika Viscocrete 2030 HE" trouvent ainsi une place aussi légitime que naturelle dans ces types de bétons. Ils y conjuguent à la fois une très haute réduction d'eau, une solide résistance à la ségrégation et une réduction notable de la température et de la durée d'étuvage.

Certains diront que cet aspect économique est une qualité intrinsèque à tous les produits d'origine Suisse… Si l'on ajoute en plus que ces superplastifiants à prise rapide améliorent et accélèrent le décoffrage tout en offrant au parement un bel aspect lors de ce même décoffrage, on pourra dire de la gamme des "Visocrète" qu'elle n'est pas loin du sommet de la perfection dans son domaine.

Superplastifiants Sika Visocrète 20 HE et Visocrète 2030 HE chez tous les distributeurs du réseau Sika ou sur www.sika.fr