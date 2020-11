Pour le 225ème anniversaire de la renommée Distillerie Nardini en Italie, la famille Nardini - propriétaire et gestionnaire de l'entreprise - s'est offerte un cadeau architectural en édifiant sur son site une construction plutôt étonnante en verre conçue par Massimiliano Fuksas et Doriana O. Mandrelli. C'est Glaverbel, leader européen des verres à couches, qui a contribué à la réalisation de ce magnifique projet surnommé " Bolle ".





Cet édifice singulier représente 2 univers : un monde suspendu d'une part, avec deux sphères de verre sur pilotis qui offrent une vue à 360° sur le grandiose massif du Grappa, et un monde souterrain d'autre part, comprenant un auditorium avec une capacité de 100 personnes. Entre les deux, la présence d'eau illuminée symbolisant la légèreté volatile de l'alcool. Pour M. Fuksas, cette architecture est une métaphore du processus de distillerie.

Pour la conception de ces sphères ou " bulles " qui se composent de surfaces hélicoïdales transparentes en double vitrage, le groupe Sunglass a utilisé les vitrages à couches pyrolytiques de Glaverbel pour leur facilité de transformation et leurs performances élevées. Isolants et bombés, ces vitrages se composent d'un assemblage extérieur feuilleté comprenant une feuille de float vert et une feuille de 'Sunergy' clair. La combinaison de ces deux verres assure une excellente protection solaire (FS = 25%) et une très faible réflexion lumineuse (RL = 9%), toutes deux indispensables dans ce contexte. L'esthétique et les caractéristiques techniques du Sunergy clair en faisaient la solution idéale pour satisfaire aux impératifs techniques (entre autres de courbure et de feuilletage) et fonctionnels (protection solaire, faible réflexion lumineuse) de ce projet particulièrement ambitieux. Pour le vitrage intérieur, l'architecture complexe du bâtiment imposait également un verre devant être non seulement bombé et feuilleté mais aussi à couche thermique performante. La solution feuilletée retenue comprend ainsi un verre à faible émission 'Planibel G' qui grâce à son coefficient U de 1,5 W/(m².K) renforce le confort thermique de l'espace.

Au travers de ce projet, Glaverbel démontre à nouveau son savoir-faire dans la fabrication de vitrages pour toutes applications architecturales, des vitrages capables d'allier élégance et conformité aux spécifications techniques les plus exigeantes.