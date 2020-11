Rockwooll, le leader de la laine de roche, part en guerre contre les hottes de cheminées mal isolées, dont la chaleur détruit les décors et focalise la poussière

Quand les cheminées sont belles mais mal coiffées, il y a de quoi décourager n’importe quel Père Noël. Rockwooll, le leader de la laine de roche, propose une hotte d’habillage qui se place instantanément sur 80% des cheminées existantes. Une hotte qui non seulement recoiffe les cheminées ébouriffées, mais qui en plus protège les revêtements et installe une isolation sécurisante. Cette solution complète se compose d’un panneau rigide en laine de roche qui se place sur le mur d’adossement (100 X 60 mm) et d’un système prêt à monter qui constitue l’habillage, d’une dimension de 1200 X 1600 X43 mm. Des normes qui correspondent à la majeure partie des cheminées. L’ensemble constitue un kit prêt à monter. L’habillage est composé de panneaux sandwichs réalisés à partir de plaques de plâtre de 13 mm d’épaisseur, doublées de 30 mm de laine de roche. Le panneau, décliné en 30 ou 40 mm d'épaisseur, est revêtu d’une feuille d’aluminium. Il se pose derrière le contrecœur au moyen d’une colle spéciale résistante “ aux hautes températures ”. L’ensemble résiste sans broncher à des températures continues de plus de 600°. Cette composition garantit le maintien d’une faible température extérieure et la pérennité du décor, qu’il soit peint ou en papier. De plus, l’absence de chaleur excessive sur la hotte limite considérablement le dépôt des poussières.

Hottes prêtes à monter Rockwooll, chez tous les distributeurs de matériaux d’isolation et les dépositaires Rockwooll.

