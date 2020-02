Comment avec 2 doigts assembler ou serrer des tuyaux ou des câbles dans toutes les circonstances et dans tous les milieux, même les plus corrosifs ? Les colliers Viso de CPN apportent la solution.

Ces colliers permettent de tout assembler, cordes, câbles, fils, tubes cuivres, PVC…Ils se posent instantanément grâce à un judicieux système qui permet un serrage ferme et aisé entre le pouce et l’index ou à l’aide de pinces pour les volumes les plus gros. Plus besoin de couper au démontage. Les colliers Viso se déclipsent avec la même facilité, tout en résistant, une fois fermés à toutes les tractions. Réalisés en nylon incassables, ils sont inusables et indestructibles. Ils résistent aux UV, aux graisses, aux acides, aux bases, restent indifférents à la salinité de l’eau de mer et se réutilisent indéfiniment. Coté poids, ils supportent jusqu’à 680 Kg de charge et ce dans des températures qui peuvent variées de –32° à +127°C. Etre facile et costaud n’exclue pas l’élégance. Les colliers Viso existent en noir ou blancs dans une gamme de 17 modèles dont les diamètres vont de 6.4 mm à 53.9 mm. Du particulier aux professionnels de tous corps d’états les colliers Viso de CPN entrent dans la famille des indispensables. Viso de CPN Industrie tous distributeurs .Tel : 01.60.49.23.23.

Redacteur