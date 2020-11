Légères et maniables, les dalles TS de Fermacell rattrapent la planéité des planchers existants et assurent une excellente isolation thermique et phonique.

Les plaques TS de Fermacell conjuguent les qualités des plaques Fermacell classiques avec celles du béton cellulaire. Avec une densité de 1150 Kg/m2, elles constituent le produit idéal pour rattraper les différences de planéité sur tous les sols, en particulier sur les planchers légers et anciens. Leur mise en œuvre est extrêmement facile. Posées en sous-couche d’une dalle sèche, il ne faut en effet pas plus de trois minutes pour poser un m2. Mises bord à bord, elles peuvent également recevoir un produit granulé d’égalisation avant la pose du support destiné aux moquettes ou aux parquets. Incombustibles et réalisées à partir de composants naturels, les plaques TS sont conformes aux normes d’isolation phonique (bruits aériens et bruits d’impact) et thermique. Prédécoupées en rectangles de 50 x 20 cm et d’une épaisseur de 3 cm, elles se destinent idéalement à la restauration et la reprise des combles. Dalles TS de Fermacell chez tout les distributeurs Fermacell. TEL : 01.47.16.92.90

