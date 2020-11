Weser, bien connu sur le marché de l'aménagement extérieur de la maison, enrichit ses décors de jardin grâce à sa Collection Tradition, dédiée aux terrasses et allées ainsi qu'aux murets et piliers. L'aspect vieilli de cette Collection répond à une demande de plus en plus forte qui est la recherche de l'authentique et du rustique.

Réaliser un parterre de rosiers avec une bordure Richelieu, délimiter son potager avec le muret Garrigue et agrémenter le tout de pas japonais sont quelques exemples de décors qui peuvent se décliner à l'infini en fonction des humeurs et des envies. Ces produits simples à poser et à entretenir ont tous les critères pour séduire les particuliers et les professionnels. Une technique de fabrication qui permet de restituer le grain et l'usure de la pierre La Collection Tradition est réalisée en pierre reconstituée à partir d'un procédé de démoulage différé qui confère un aspect de vieille pierre, réplique de matériaux anciens. Le muret Garrigue



Issus d'une tradition millénaire, les murets de pierre sèche attestent de savoir-faire ancestraux par l'utilisation de matériaux naturels. C'est une solution idéale pour délimiter les parcelles de jardin. Des bouchons et chaperons sont prévus en extrémité des murets. Caractéristiques Coloris : teinte champagne Dimensions d'un élément : L 60 x l 10 x H 16 cm Prix indicatif public TTC pour 1 élément = 10,47 € TTC

La bordure Richelieu et les pas japonais Ils sont les compléments indispensables pour habiller les allées, créer des cheminements et protéger les massifs en apportant une note minérale dans les compositions végétales. Bordure Richelieu Caractéristiques Surface : Aspect vieille pierre Coloris : Champagne Dimensions d'un élément : L 50 x l 7 x H 10 cm Prix indicatif public TTC : 13,23 € TTC

Pas Japonais Caractéristiques Surface : Aspect vieille pierre Coloris : Champagne Dimensions d'un élément : L 45 x 35 Prix indicatif public TTC : 6,05 € TTC



