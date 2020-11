Vivre avec la verdure c’est bien, mais vivre sous la verdure ça peut être encore mieux. Ecovégétal présente en effet Ecosedum, des dalles pré-cultivées pour habiller les toitures.





Qu’elles soient plates ou en pentes (jusqu’à 28 %) les toitures peuvent désormais devenir de véritables jardins. Ce petit miracle est rendu possible par les dalles Ecosedum produites par le fabricant Ecovégétal. Ces dalles sont constituées d’un support polyéthylène alvéolé renforcé par croisillons et recouvertes d’un substrat à base de pouzzolane et de débris organiques. Elles s’assemblent par un système de tenon et mortaise et se placent sur un complexe d’étanchéité antiracine. Livrées en plaques de douze modules pré-assemblés formant une surface de 1, 35 m2, ces plaques se posent indifféremment sur des surfaces de bois, de béton ou de banc acier. Le choix des végétaux n’est pas absent puisque que ce jardin aérien peut être réalisé sur une gamme de quinze variétés de plantes différentes.

Dalles pré-cultivées Ecosedum de Ecovégétal, tel 0237431856 et www.ecovegetal.net

