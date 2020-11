Le menuisier Junkers lance une gamme de parquet à larges lames directement inspirée du savoir-faire nordique.

Le parquet "à l’ancienne" n’aurait-il plus la cote ? Ce n’est pas encore une tendance mais, au vu des produits du menuisier Junkers, cela pourrait le devenir. Ce dernier vient en effet de lancer une gamme de parquets à larges lames résolument moderne. Si les attaches danoises du fabricant jouent un rôle évident dans ce choix stratégique, elles nous permettent de découvrir avec bonheur que le bois peut être synonyme de chic contemporain. Loin des classiques chênes bruns et autres châtaigniers de nos régions, c’est l’érable qui a la préférence de Junkers. Son ton uniforme, dénué de veines marquées, offre des tons d’ivoire dont la pureté et la blondeur rappellent la chaleur des demeures scandinaves. Les lignes claires et épurées des lames de bois massif gardent cependant intactes la nature du bois et la diversité de ses nuances. Le grand format des lames larges de Junkers présente un effet "pont de bateau" sophistiqué que l’on peut éventuellement rehausser par un joint en néoprène noir.



Mais l’esthétique n’est pas seule au rendez-vous des parquets Junkers. La sobriété de cette gamme n’a en effet d’égales que sa robustesse et sa facilité de pose. Avec une épaisseur de 20,5 mm, les lames massives peuvent être aussi bien clouées sur des lambourdes ou des solives que collées en plein sur une chape, ou encore, grâce au "ClipSystem", installées en pose flottante. Proposés en finition huilée ou vernie, ces parquets restent veloutés et lisses. Ils offrent en effet une exceptionnelle résistance aux passages, à l’usure, aux rayures ou à la corrosion. Ces lames d’érable trouvent donc aussi bien leur place dans les lieux de grand trafic que dans le résidentiel.



Parquets Junkers. Tél. : 01 48 12 16 00 ou www.junkers.com

Redacteur