Elle est très astucieuse, esthétique et adaptée à tous les styles d’architecture. Chez Tehalit quand on crée une nouvelle gamme de moulures pour câble électrique, on ne lésine pas sur l’intelligence

Le fabricant Tehalit, filiale du groupe Hager, vient démontrer, avec le lancement de la gamme Athéa, que les moulures pour câble électrique peuvent être un produit à forte innovation ajoutée. On se demande en effet ce que les concepteurs auraient bien pu ajouter à la gamme Athéa. Ces profils semblent en effet disposer de tout. Une astucieuse cloison guide-clous, des agrafes intégrées, un design étudié qui s’adapte intelligemment grâce notamment à des pièces de forme à angle variable. Dans chaque profil, des cloisons constituées de parois souples, séparent les différents courants tout en permettant un maintien aisé du clou pendant la fixation du socle. Suivant la largeur, les éléments intègrent jusqu’à 3 compartiments. Pour faciliter la pose du couvercle, les agrafes intégrées vont jusqu’à retenir les câbles lors de la pose.



Des moulures hyperadaptées

Les pièces Athéa présentent en outre une surface de recouvrement de 10 mm permettant des découpes plus précises et une mise en place rapide des couvercles. Les angles à géométrie variable (de 83 à 140°) offre la possibilité d’intégrer le système à tous les types d’architectures. Un détail clé parmi d’autres, la pièce multifonctions peut servir soit de té, de dérivation en avant, d’angle 3D ou encore si besoin de tour de porte. Les supports d’appareillage sont limités à 3 références, une par largeur de profilés. L’ajustement se fait sans tâtonnement grâce aux cales prévues. La gamme Athéa se décline au travers de 7 dimensions qui vont de 6X30 à 20X75. Elle est présentée en teinte blanche ou marron. Le système et tous ses éléments répondent parfaitement aux normes en la matière.



Chez tous les dépositaires Tehalit hager ou www.hager.fr

