Laisser libre cours à la créativité en proposant des gammes de teintes et de matières inédites : quand les peintures Gauthier s’adonnent au haut de gamme, c’est un festival d’ambiances qui donnent envie de changer de déco comme de chemise !

Qui ne s’est jamais extasié devant une patine bien réalisée, des effets de cire ou autres subtilités décoratives ? Lorsque la peinture d’une pièce est partie intégrante de sa décoration, les critères de choix se multiplient. En rénovation intérieure comme dans des travaux neufs, la nouvelle gamme de peintures Gauthier répond aux exigences d’une clientèle toujours plus difficile en matière de décoration d’intérieur. Riches et subtiles, les trois dernières nées de la gamme « décoration intérieure », entièrement formulées en phase aqueuse, annoncent un nouveau bouquet de couleurs et d’effets de matières. « Accents du Sud », « Inscription » et « Voile de céruse » sont des produits qui donnent lieu à un véritable gisement d’idées déco qui laisseront la part belle à l’imagination de chacun.

Ainsi, « Accents du Sud » est une peinture qui par ses variations patinées mates évoque la chaleur des intérieurs méditerranéens. Déclinée dans une palette de 16 couleurs aux noms évocateurs (Jaune Naples, Rose Palerme, Brun Montecristo…), cette peinture illumine les intérieurs. Prêtes à l’emploi, les deux peintures qui composent le système « Accents du Sud » (sous-couche teintée et finition) sont faciles et rapides à appliquer : au rouleau pour la sous-couche et au spalter « dans le frais » pour dessiner le relief final, tandis que la finition s’applique elle aussi au rouleau avec une touche finale à la taloche plastique pour homogénéiser le tout.

Pour un effet nuancé mat bicolore, « Inscription » est la peinture idéale. Cette délicate création esthétique réunit des reflets bicolores harmonieux et de légers contrastes de teintes. Disponible en seize tons, « Inscription » est composée d’une sous-couche blanche à appliquer au rouleau. Les deux teintes de finition s’appliquent dans l’ordre pour obtenir l’aspect nuancé bicolore. Une fois la première teinte repartie uniformément au rouleau, il suffit d’effectuer des mouvements croisés horizontaux à l’aide d’un gant « peau de mouton ». La seconde teinte s’applique de la même façon 24 heures après la première pour faire apparaître la finition minérale.

Enfin, « Voile de céruse » est une peinture très élégante qui associe le blanc à des tons naturels et minéraux. Elle est proposée en 16 nuances adoucies par l’effet cérusé mat. Après préparation du support, la sous-couche garnissante s’applique au rouleau pour donner la teinte majeure. Elle se travaille par mouvements courts croisés horizontaux au moyen d’une taloche inox à angles arrondis. L’effet cérusé s’obtient grâce au gant « peau de mouton » par croisés horizontaux après application de la peinture de finition au rouleau.

Les résultats des trois nouvelles peintures sont splendides !

