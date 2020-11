A l'occasion du salon Equip'Baie, Deceuninck présente la nouvelle version de tecnocor® adaptée à sa nouvelle gamme de menuiserie zendow®, mais désireux d'apporter un soin particulier à l'esthétique et la robustesse de ses revêtements extérieurs en PVC, le groupe, leader mondial des concepteurs gammistes de profilés PVC pour le bâtiment, a aussi conçu un nouveau concept : system maxiriv.

Cette gamme de profilés permet un clair de vitrage optimal. Il peut être fabriqué à 2,3,4 et 6 vantaux. Utilisable en neuf et en rénovation, son style discret s'adapte aux différentes architectures.

Ses lignes arrondies sont en parfaite harmonie avec le système de fenêtres zendow®. Tecnocor® a été adapté afin d'être en symbiose avec zendow®, tant sur le plan industriel que sur le plan de l'esthétique.

Date de mise sur le marché : février 2005

Disponibilité en France : février 2005

System maxiriv : un maximum de combinaisons à partir d'une planche de rive alvéolaire PVC

Si ce système est complet, composé de planches de rive alvéolaires, rehausses, platines, étriers et attaches-pignons, le nombre d'accessoires a cependant été réduit de manière à en simplifier la pose. Autoporteur, la planche maxiriv ne nécessite pas de planche support bois et peut être posé par une seule personne. Ses fixations invisibles et la possibilité de traiter les retours pignons garantissent une esthétique parfaite après pose, complétée par un large choix de couleurs (blanc, beige et chêne doré).

Maxiriv offre de nombreuses possibilités de combinaisons pour s'adapter à toutes les configurations : reprise du dessous de toit horizontal ou en pente (maximum 35°). Embout, angles et jonction sont disponibles. L'étrier s'adapte à tous les crochets de gouttière et la platine est compatible avec les charpentes métalliques.

Les accessoires métalliques sont shérardisés : ce traitement en profondeur anti-oxydation et anti-rouille confère une meilleure résistance en milieu salin et à l'humidité. Il est supérieur au traitement bichromatage et renforcé par l'épaisseur du revêtement d'une valeur minimale de 30 µm.

Enfin, maxiriv bénéficie de la garantie décennale sur les profilés.

Les panneaux sont disponibles en 150mm, 175mm et 225mm, les réhausses en 100mm et 300 mm et les étriers sont livrées avec la boulonnerie.

Date de mise sur le marché : octobre 2004