Technal innove encore et présente sur le salon Equip'Baie 2004 toute une gamme de nouveaux produits (Hall 1 - Allée F - Stand 21). Du garde-corps évolutif au coulissant à levage à rupture de pont thermique, en passant par la toiture de véranda multipentes, il démontre encore tout le savoir-faire d'un grand leader.

BARRIERE DE PISCINE: Exclusivité Réseau Aluminiers Agréés® Technal

Technal continue d'innover dans le domaine des équipements de sécurité pour piscine. Avec sa nouvelle barrière de protection vitrée, Technal mise sur la transparence et la finesse. D'une hauteur de 1,13 mètres, elle est dotée d'un profilé seuil qui file tout autour de la piscine et dans lequel le remplissage en verre feuilleté ou en méthacrylate est maintenu par pincement. S'adaptant à toutes les formes de bassin, elle contribue ainsi à la protection sans altérer la beauté de l'espace détente.

GYPSE un garde-corps évolutif au design abouti

Nouveau système constructif au service des concepteurs, le garde-corps aluminium GYPSE de Technal est basé sur un principe simple et créatif de double poteaux accolés ou espacés entre lesquels viennent se positionner des lisses plates ou rondes et des remplissages.

GYPSE de Technal s'adresse aux architectes et concepteurs qui disposent ainsi d'une offre permettant une variété quasi illimitée de modèles et de compositions. Ce système aux lignes minimalistes répond parfaitement aux tendances architecturales actuelles et autorise une très large diversité de modèles avec une mixité de matériaux (inox, bois, verre, panneau composite).

Grâce au logiciel de modélisation de type GDL, le concepteur peut créer et modéliser le garde-corps GYPSE en fonction de chaque projet. A partir d'éléments prédéfinis, le modèle est recomposable à volonté. Pour parfaire l'esthétique du garde-corps aluminium GYPSE, Technal a créé une finition spécifique et exlusive qui accentue l'effet métal, le "gris givré".

Système constructif basé sur le principe de double poteau accolé ou espacé (brevets).

Grande variété de modèles et mixité des éléments décoratifs en face avant, en face arrière ou entre poteaux.

Lignes minimalistes et tendues.

Lisses rectangulaires ou arrondies, câbles ou tiges inox associés à un remplissage mi-hauteur ou toute hauteur.

Nouveau coloris : gris métallique givré (GMG).

GALENE : Coulissant à levage à rupture de pont thermique GTI

Le nouveau coulissant à levage à rupture de pont thermique GALENE de Technal ouvre de nouveaux horizons aux architectes et aux utilisateurs. Conçu pour des baies de très grandes dimensions avec un clair de jour maximum, GALENE est équipé d'un système de ferrure levante et coulissante qui facilite la manœuvre en toute sécurité de vantaux pouvant peser jusqu'à 250 kg et mesurer jusqu'à 2,50 mètres de haut et de large.

GALENE de Technal est équipé de dormants et ouvrants à rupture de pont thermique. Grâce à sa prise de volume par parcloses, l'épaisseur maximale de vitrage de 39 mm autorise l'utilisation de vitrages combinant efficacité thermique, acoustique et sécurité. Le système de ferrure à levage garantit une manœuvre aisée du vantail, même dans des configurations extrêmes.

JADE : Toiture de véranda multipentes arêtier monobloc

Technal, leader français du marché de la véranda aluminium, propose un système ingénieux et exclusif conçu pour la réalisation de véranda 3 pentes.

En France, les vérandas 2 ou 3 pentes représentent 40% des vérandas réalisées, soit 23 000 vérandas par an. Cette forme présente une esthétique plus élaborée que le simple cube et tend à devenir le modèle standard de véranda.

Le système repose sur un profilé arêtier monobloc au lieu de deux chevrons traditionnellement accolés. La fixation de l'arêtier s'effectue par 2 pièces "rotule" (une en partie haute, l'autre en partie basse permettant d'absorber les différences de pentes et de réaliser ainsi l'asymétrie entre la pente principale de la véranda Jade Technal et les pentes des retours latéraux.

Bloc-Baie PVC : La formule Bloc-Baie PVC, pour un budget tout confort

Le "tout en un", c'est une solution idéale pour la rénovation quand il s'agit de remplacer tout l'existant, la fenêtre et son volet. Avec le bloc-baie, la fenêtre et le volet roulant ne font qu'un. Une seule intervention permet de gérer l'ensemble des travaux (économie de temps, moins de tracas) à un prix avantageux. Le bloc-baie PVC équipe des fenêtres PVC Technal "Tradition" ou "Contemporain".

SAPHIR : Porte-Fenêtre aluminium (Exclusivité Réseau Aluminiers Agréés® Technal)

Formes, couleurs et gain de confort contribuent à une rénovation réussie des ouvertures dans l'ancien. Des accessoires aluminium pour les fenêtres à l'ancienne. Grandes portes-fenêtres au cadre cintré, châssis multiples, style rythmé par une trame de petits-bois intégrés, les profilés aluminium autorisent toutes les reproductions. Directement inspirés du savoir-faire artisanal, les accessoires "Tradition" sont des propositions exclusives. Les fenêtres Technal se parent de crémones de manœuvre à l'ancienne, d'un cadre mouluré, de paumelles turlupés, de petits-bois. Ces accessoires sont disponibles quelles que soient les dimensions de l'ouverture à habiller.

TOPAZE Coulissant à galandage Topaze : un principe High Tech pour une absence totale de frontière

Principe d'ouverture le plus magistral dans la maison, le plus architecturé, le coulissant à galandage s'efface à 100% à l'ouverture. Il disparaît dans l'épaisseur du mur en dégageant la totalité du passage et inscrit ainsi de plain-pied l'intérieur de la maison dans l'extérieur. Cette solution trouve toute son actualité dans les constructions modernes ou dans les rénovations lourdes.

Grâce aux propriétés de l'aluminium, le coulissant à galandage Topaze de Technal permet de voir les ouvertures en très grandes dimensions. Il est proposé avec un ou deux rails de manœuvre, pour un, deux ou quatre vantaux, avec une ouverture par le centre de la baie.

Une solution gain de place: S'effaçant dans l'épaisseur du mur, le coulissant Topaze libère l'espace intérieur.Résolument innovant, le principe du coulissant à galandage offre une dimension magique à l'espace.

LA COLLECTION : Modèle Signature design de Manuelle Gautrand (architecte du stand Technal de Batimat 2003)

Manuelle Gautrand a créé pour Technal un panneau de porte qui illustre la possibilité offerte aux entreprises de se procurer des modèles de portes "sur-mesure", au design original. Les panneaux, disponibles en 7 coloris standards, s'intègrent dans un cadre de porte aluminium "Saphir" de Technal. Ils sont garantis 10 ans.