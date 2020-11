Depuis bientôt 40 ans, les portes pliantes KAZED occupent nos espaces de rangement en cachant nos «petits fouillis» dans l’intimité d’une chambre, dans le défilé d’un couloir, dans le recoin d’un bureau. Qui n’a pas eu un jour, à la maison, ou au bureau, une de ces portes d’armoire en métal s’ouvrant sur des draps rangés, des pulls empilés, des dessous froissés ou des dossiers d’archives ?

Les portes pliantes FAZZ de KAZED sont de celles qui répondent à ces problèmes de rangement spécifiques des espaces de petites largeurs : gain de place avec un encombrement réduit sur l'extérieur, accessibilité optimale avec une vision panoramique du placard... En totale harmonie avec les décors des gammes de portes coulissantes et pivotantes, les propositions de panneaux des nouvelles portes pliantes FAZZ présentent une esthétique réactualisée.

En proposant également le "sur-mesure" dans ce domaine, KAZED poursuit sa politique de personnalisation avec des largeurs allant de 340 mm à 800 mm et des longueurs de 1.200 mm à 2.600 mm.

Evalué à 10 millions d'unités, le parc existant des portes pliantes en métal appelle aujourd'hui des solutions de rénovation. Fort de ce constat, KAZED, précurseur de la porte pliante en France, reprend l'initiative sur ce marché, avec une nouvelle gamme des portes pliantes riche de 96 nouveaux décors (12 finitions du panneau 10 mm, dont 2 miroirs - argent et bronze - conjuguées à 8 profils de poignées), permettant, au choix, des aménagements en décor bois, miroir ou mixtes avec l'association des deux matériaux, pour joindre l'utile à l'agréable.

KAZED a apporté un soin tout particulier à l'esthétique de cette nouvelle gamme, allant jusqu'à créer 8 coloris différents (blanc pré laqué, bronze anodisé et 6 coloris revêtus) du profil acier discret 10 mm, ainsi qu'une poignée au design inédit et à l'ergonomie étudiée, pour une préhension optimisée.

Avec cet élargissement de gamme, la qualité de finition KAZED, garantie 12 ans, demeure à l'honneur, avec tous ces "plus" produits, qui ont fait le succès de la marque : rail interdisant tout déboîtement, système de ressort permettant une fermeture parfaite entre les portes, pivots coulissants munis d'embouts nylon sertis avec une partie conique anti-vibration et pivots pivotants donnant accès à une plage de réglage jusqu'à 10 mm de hauteur.

Ces portes pliantes FAZZ sur-mesure KAZED sont en vente dans les négoces et magasins spécialisés et installées par des professionnels (entreprises et artisans).

