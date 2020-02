Les profilés Synthibois de Socrep sont de vrais caméléons du profil. Réalisés en résine de synthèse à base de PVC, ils reproduisent la plupart des essences de bois, et se plient en un tour de main aux formes les plus variées.

Ils s'adaptent à toutes les décorations, prennent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et se jouent des arrondis. Les profilés Synthibois de Socrep concentrent aujourd'hui le meilleur de l'innovation en résine PVC. Veinées en surface et à cœur, ces caméléons de la décoration reproduisent avec fidélité toutes les essences de bois. Ils imitent avec la même précision les feuillus, les résineux, les fruitiers comme les essences les plus exotiques. Teintés dans la masse, ces profilés de génie existent aussi dans un kaléidoscope de coloris. Sur demande, ils sont également disponibles dans toutes les teintes avec de très beaux effets lasurés. Imputrescibles et ne nécessitant aucun entretien, ces tiges se travaillent et se découpent exactement comme des profilés traditionnels en bois. Classés non feu M1 et antigraffitis, les Synthibois sont thermoformables en étuve ce qui permet de réaliser à loisir les cintrages les plus osées et les arrondis d' angle les plus difficiles. Entièrement recyclables et résistants aux UV, les Synthibois de Socrep sont proposés en sections rectangulaires de 7 x 25 mm à 36 x 80mm, rondes de 10 à 60 mm ainsi que dans une gamme de sections carrées. Avec de telles qualités, la réalisation des parois, des meubles, des cuisines et des salles de bains se présentera désormais sous son meilleur profil.

Pour infos: Synthibois de Socrep, 63 rue de la Poudrette 6912O Vaux en Velin, 0478265430. Disponible chez tous les négociants des produits Socrep.

