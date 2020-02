Ni parquet, ni stratifié, Witex vient de créer une autre génération de revêtements de sol. Une toute nouvelle matière qui conjugue à la fois la résistance du stratifié et l’esthétique du bois massif

Profiter à la fois du confort du stratifié et de l’esthétique du bois massif. C’est ce que propose Witex avec "Sols plaqués", son tout nouveau revêtement de sol. Un revêtement particulièrement intelligent puisqu’il associe à la fois un placage en bois massif, un panneau-support synthétique HDF et un isolant phonique. Résultat : un sol qui cumule toutes les qualités de résistance aux chocs et à la pression, de tenue à l’humidité et d’hygiène, car il ne retient ni acariens ni poussière. À tout cela, il faut ajouter le charme et la chaleur du bois massif, des qualités thermiques et un confort acoustique optimal. Avec autant d’atouts, on pourrait croire que sa pose est complexe. Il n’en est rien. Les lames de "Sols Plaqués" se posent sans colle avec un minimum d’efforts par un simple système d’emboîtement des rainures et des languettes. Le revêtement, dont la surface est vitrifiée d’origine, est alors stable et prêt à l’emploi. Sa faible épaisseur en fait de surcroît un produit idéal de rénovation. Son absence de colle ou d’agrafe lui permet en outre d’être démonté et remonté ailleurs. Coté esthétique, Witex décline son produit en 6 essences différentes : noyer, jatoba, hêtre, érable, chêne et merisier. De quoi largement satisfaire toutes les décos intérieures. "Sols Plaqués" est disponible chez les grossistes et les négociants spécialisés au prix moyen de 35 euros TTC.

Redacteur